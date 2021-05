Spiagge, il calendario delle riaperture regione per regione

3' di lettura

Non è estate senza mare. Ma il cronoprogramma messo al punto dal governo per le riaperture in zona gialla non prevede una data precisa per la ripartenza degli stabilimenti balneari. Il 15 maggio tocca alle piscine all'aperto. Il 1° giugno alle palestre e ai ristoranti al chiuso (anche se le regioni puntano ad anticipare queste due attività a metà maggio). Il 15 giugno alle fiere e il 1° luglio a convegni, congressi e i parchi tematici. Quanto agli stabilimenti balneari, era circolata la data del 15 maggio, ma alla fine il governo ha preferito lasciare le regioni libere di organizzarsi. E così c'è chi è già partito come la Campania (dal 26 aprile) e il Lazio (dal 1° maggio). E chi lo farà a breve.

Lazio tra le prime regioni a riaprire alla balneazione

La Regione Lazio ha già dato agli stabilimenti balneari la possibilità di riprendere l'attività. In base alle ordinanze comunali, alcune delle località più frequentate della costa (San Felice al Circeo, Ponza, Sperlonga,Formia, Terracina, Civitavecchia) hanno aperto i battenti il 1° maggio. A Sabaudia bisognerà aspettare l'8. A Ostia, Fiumicino, Fondi e Gaeta il 15 maggio.

Liguria e Romagna già partite, in Puglia al via il 15 maggio

Una mappa messa a punto dal Sindacato italiano balneari (Sib) di Confcommercio consente di stilare un calendario. Tra le prime a muoversi c'è stata anche la Liguria dove la stagione balneare è iniziata il 1° maggio, anche se gli stabilimenti già attivi sono circa il 30%. Gli altri lo saranno di qui al 15 maggio. In Toscana ci si muove in ordine sparso. Molti sono già aperti. Altri partiranno tra metà e fine maggio. «Sulla riviera romagnola invece è già partito il 30-40% degli stabilimenti, dal 15 maggio si salirà al 100%. Mentre in Puglia si comincia il 15 maggio» spiega Antonio Capacchione, presidente di Sib Confcommercio.

In Veneto primi stabilimenti aperti nel weekend

In Veneto qualche stabilimento aprirà già da questo week end, tempo permettendo, a Chioggia, Jesolo e Caorle. Ma il grosso delle aperture avverrà tra il 15 e il 22 maggio. In Abruzzo la data fissata è il 1 giugno. Nelle Marche il primo weekend giugno.

La Sardegna aspetta il ritorno in giallo

Sicilia e Sardegna sono attualmente condizionate dalla “colorazione”. Entrambe le regioni sono infatti ancora arancioni. La Sicilia punta al 16 maggio. In Sardegna teoricamente la stagione è aperta dal 1° maggio, ma la maggior parte degli stabilimenti non aprirà prima del ritorno dell'isola in giallo, previsto tra il 10 e il 17 maggio.