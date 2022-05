Spiagge, proroga concessioni o gare? Tar di Lecce si rivolge a Corte Giustizia Europea

A parere dell'Autorità, “la normativa nazionale di proroga delle concessioni risulterebbe in contrasto con la direttiva 2006/123/CE, con conseguente obbligo di disapplicazione da parte di tutti gli organi dello Stato, sia giurisdizionali che amministrativi”. L'ente locale del Tarantino ha replicato osservando la «piena legittimità del proprio operato» e sottolineato che la direttiva “Servizi”, appunto la Bolkestein, «non avrebbe natura auto-esecutiva con conseguente impossibilità di disapplicazione della normativa nazionale confliggente». Si é così arrivati al giudizio del Tar perché il Comune non si è adeguato all'invito dell'Autorità garante.

I giudici: in caso di conflitto vale la norma nazionale

I giudici ora osservano che «in presenza di conflitto con norma unionale non immediatamente applicabile e nell'ipotesi in cui non risulti possibile il ricorso all'interpretazione conforme, la disapplicazione della norma di legge nazionale (l'unica applicabile) non è consentita al giudice nazionale (e, a maggior ragione, al funzionario della pubblica amministrazione)».

Il giudice, sostiene il collegio, «puó soltanto sollevare questione di costituzionalità innanzi alla Corte Costituzionale, alla quale in via esclusiva compete di determinare l'effetto abrogativo o additivo di una norma di legge». E ancora, dichiara il collegio del Tar, «nel caso di specie la legge nazionale di proroga risulta chiara ed inequivoca nel suo dato letterale, mentre - sotto altro profilo - l'effetto di mera disapplicazione determinerebbe semplicemente un vuoto normativo, tale da impedire il ricorso all'interpretazione conforme proprio in ragione dell'assenza di una specifica normativa di riferimento».

Stato di incertezza e Comuni in ordine sparso

Per il collegio è quindi «necessario avvalersi della facoltà per il giudice nazionale di adire la Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale in ragione dello specifico ed esclusivo ruolo alla stessa attribuito dall'ordinamento euro-unionale con riferimento alla natura di interpretazione autentica delle relative sentenze e del conseguente effetto vincolante per il giudice nazionale di ogni ordine e grado».

Di qui la trasmissione degli atti dal Tar di Lecce alla Corte Europea a causa dello «stato di assoluta incertezza che si è determinato e che risulta destinato ad aggravarsi ulteriormente». Anche perchè, si osserva, «alcuni Comuni hanno riconosciuto la proroga ex lege fino al 2033 in applicazione della legge 145/2018, altri Comuni hanno negato la proroga in via astratta e generalizzata, altri ancora hanno riconosciuto la proroga che hanno tuttavia successivamente ritirato in autotutela».