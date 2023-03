Spiagge da vivere tutto l'anno

L'Oceano Atlantico alle Canarie bagna circa 1.500 chilometri di costa e oltre 500 fra spiagge e insenature con una tale varietà di condizioni che ciascuno può trovare la situazione migliore per le proprie esigenze, compresi gli arenili di sabbia rossa e quelli di origine vulcanica con la loro polvere nera e lucente. Gli amanti delle calette poco frequentate possono trovarle a La Palma, La Gomera o El Hierro mentre le spiagge urbane con tutti i comfort sono a Gran Canaria e Tenerife. Per gli scenari tropicali con sabbia bianca occorre fare tappa a Fuerteventura e Lanzarote e imperdibile, in tal senso, è la spiaggia di El Cofete, a Jandia, lunga 14 chilometri

