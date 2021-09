Spid, Cie o Cns: obbligo dal 1° ottobre per i servizi della Pa

Fugato, invece, ogni dubbio circa le potenzialità di Spid quando viene utilizzato dal professionista: «Già ora - sottolinea Giuseppe Oliveri, dell’Associazione dottori commercialisti (Adc) - l’identità digitale permette, una volta entrati nel sito delle Entrate e a fronte della delega ricevuta dal cliente, di vedere tutti i dati di quest’ultimo necessari per il nostro lavoro. Non c’è bisogno di ulteriori deleghe».

I quattro Spid

Si tratta, allora, di riflettere su quale tipologia di Spid puntare (sempre che non si decida di scegliere la Cie o la Cns). «Ci sono quattro tipi di identità digitale - spiega Pasquale Chiaro, direttore marketing di Infocert, uno dei nove identity provider che rilasciano Spid -: quello per la persona fisica, quello professionale per la persona fisica, quello per la persona giuridica e quello a uso professionale per la persona giuridica. Gli ultimi due esistono sulla carta, perché al momento non ci sono service provider che accettano lo Spid persona giuridica e quello a uso professionale per la persona giuridica non è ammesso da Entrate, Inps e Inail».

La scelta è, dunque, tra lo Spid personale - in circolazione ce ne sono già 24,3 milioni - e quello personale per uso professionale. «Per uno studio - aggiunge Chiaro - vedrei meglio l’ultimo, perché si tratta di strumento pensato per essere usato in contesti lavorativi».

Mentre, però, lo Spid personale è gratuito, quello professionale ha un costo che varia - a seconda di quale si sceglie tra i quattro provider che finora lo rilasciano - da 25 a 35 euro l’anno.