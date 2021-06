Spid entra in banca: l’identificazione si fa con l’identità digitale della Pa

2' di lettura

Inutile ribadire che l'identificazione del cliente è uno dei passaggi cruciali dell'onboarding digitale per le banche e i servizi finanziari in generale. Bisogna coniugare il massimo della sicurezza in termini di compliance della raccolta dei dati del cliente e della verifica dell'identità con una procedura rapida e fluida, “frictionless nel suo complesso, come gli utenti sono ormai abituati per tutte le registrazioni.

Con il rischio che ogni difficoltà o complessità nella procedura, tanto più quando...