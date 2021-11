Spid di Poste non è più gratis e costa 12 euro di persona. Ecco cosa fare

Come attivare Spid nel migliore dei modi

Di base, sempre, ci serve un documento d'identità italiano, un codice fiscale, una mail e un numero di cellulare. Il sito istituzionale ci presenta poi uno specchietto dei tanti modi per attivare Spid con nove fornitori diversi, con modalità di persona (allo sportello) o online. La prima modalità, tolta Poste e i suoi tanti sportelli, non è molto diffusa. La maggior parte dei provider offre il riconoscimento di persona in solo uno o comunque pochissimi punti. Tim ha un piccolo elenco di sedi abilitate, in un file pdf non subito accessibile dal sito ufficiale, per altro. Fa meglio Infocert, con 4mila punti, tra cui varie tabaccherie.



Meglio online? Probabilmente, ma le opzioni sono confuse

La modalità via Cie, Cns o firma digitale con smart card è la più macchinosa: scartiamola. Poste offre una modalità abbastanza comoda ma solo a chi ha Cie 3.0 o passaporto elettronico, con la sua app PosteId. La modalità webcam è stata storicamente la più usata da remoto, per attivare Spid e anche disponibile fin dall'inizio (2016); alcuni la trovano però macchinosa, in particolare se si hanno problemi di configurazione della web cam e del microfono. Necessario inoltre prendere appuntamento per fare la videochiamata di riconoscimento. Infine, è una modalità a pagamento (10-15 euro) e quindi non risolveremmo il problema iniziale, ossia la ricerca di una soluzione gratuita.

Ci sentiamo quindi di consigliare l'ultima modalità, quella “audio-video” con riconoscimento dell'utente via bonifico. Il riconoscimento non è sincronico quindi niente appuntamenti e niente complicate (per alcuni) videochiamate dove mostrare in video i nostri documenti.Il bonifico in realtà è gratuito: costa un euro, che viene restituito all'utente, con alcuni provider, come Poste; oppure da dieci centesimi in su con Lepida. Il bonifico infatti è nominale, non è un pagamento ma solo un modo per verificare l'identità di chi richiede Spid.

Con Poste questa modalità è disponibile via app PosteId. Con Lepida invece tramite sito id.lepida.it. In ogni caso bisognerà registrare un video sulla piattaforma utilizzata – anche con smartphone, se non si ha un pc con webcam – dove si mostra il proprio documento di identità italiano (carta d'identità, carta d'identità elettronica, patente o passaporto) e la tessera sanitaria o, in alternativa, il tesserino del codice fiscale. A tutela del furto di identità, durante il video l'utente dovrà inoltre leggere un codice ricevuto via sms o tramite una delle app del provider spid utilizzato. Poi si richiede di fare un bonifico da un conto corrente italiano intestato o cointestato all'utente, indicando nella causale un codice specifico sempre ricevuto dal provider.