Spinta all’innovazione con l’Academy dei talenti

Fashion designer e biomedici. E poi ingegneri, esperti di marketing e comunicazione, progettisti. «Perché per innovare serve di tutto - spiega l’ad di Trerè Innovation Marco Redini - e noi vogliamo attrarre le risorse migliori». L’Academy interna è solo un tassello nello sviluppo del gruppo, arrivato oltre i 100 milioni di ricavi (64 nel 2021), ben oltre i livelli pre-Covid. Esito di un percorso che ha portato il gruppo a diversificare dallo storico prodotto calza del territorio per allargarsi all’ambito più ampio dell’abbigliamento tecnico. Entrando anche nel settore delle calzature, che avviato da meno di due anni vale già il 15% dei ricavi. «Il reparto ricerca coinvolge 40 persone - spiega l’ad - ed è uno dei motivi alla base della nostra crescita. Ora nell’Academy inseriamo attraverso una selezione una ventina di unità ma a regime credo saranno 70-80, fino a pensare ad un vero e proprio campus». Investimenti che si manifestano anche altrove, ad esempio nel nuovo magazzino automatico in grado di gestire con rapidità le spedizioni, sei milioni di pacchi all’anno. «Il che significa ridurre lo stock dei clienti, dando loro un servizio migliore e più puntuale». Nel 2023 l’azienda punta all’apertura di nuovi negozi monomarca per arrivare a 50 mentre in parallelo prosegue l’espansione internazionale, come testimonia la produzione diretta appena avviata negli Usa.