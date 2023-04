Spinta a Pmi, Casse e quotazioni: la riforma che cambia la finanza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una via più in discesa per la quotazione delle Pmi, semplificazioni per gli investimenti delle Casse previdenziali, un rafforzamento potente del voto plurimo per renderlo davvero attrattivo, e un’ondata di revisioni dai prospetti alle regole per le assemblee fino alla disciplina della Consob.

È una riforma a tutto campo del mercato dei capitali quella condensata nei 22 articoli del disegno di legge Borsa che nel consiglio dei ministri di martedì prossimo accompagnerà il Def 2023. La contemporaneità...