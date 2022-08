Spinta Pnrr, +20% di opere appaltate. Il 2022 verso i 55 miliardi

Trasporti primo settore con 9,4 miliardi di aggiudicazioni

Nell’ambito dei trasporti, che restano il primo settore con 9,4 miliardi di aggiudicazioni, rallentano le ferrovie (2,6 miliardi) rispetto all’exploit dei primi sette mesi del 2021 quando totalizzarono 5,2 miliardi, quasi un quarto del totale aggiudicato allora. Si attende un recupero di fine anno anche se alcune aggiudicazioni potrebbero slittare al 2023 per l’aggiornamento dei prezzari che ha costretto al rinvio di alcune gare. In forte crescita sono le metropolitane e le ferrovie regionali con 1,2 miliardi (+368%) ma anche i porti e le ciclovie.

Se il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, ha motivi per essere soddisfatto, chi si gode il dato è soprattutto il ministro dell’Innovazione, Vittorio Colao, considerando che il settore trainante di questi sette mesi è quello delle telecomunicazioni con 5,9 miliardi di contratti aggiudicati (12 volte lo stesso periodo 2021) mentre crescono del 15-16% il settore idrico (1,5 miliardi) e quello elettrico (3,5 miliardi).

Per altri settori tipici del Pnrr - ma anche questi dati non sono esclusivamente Pnrr - si è un passo indietro ancora e il dato positivo riguarda non le aggiudicazioni ma piuttosto i bandi di gara. Questo vale per la sanità con 4,1 miliardi che segna una crescita del 318%, per l’istruzione del 47,5% (2,14 miliardi), ancora per le tlc con altri 5,9 miliardi in gara, per l’energia (2,6 miliardi) e per l’idrico (1.880 milioni). I trasporti spingono ancora molto, in cima alla classifica, con un totale di gare per 8.962 milioni: le ferrovie - in virtù del ragionamento fatto - ripartono con gare per 4,2 miliardi, le metropolitane con altri 1.584 milioni e i porti con 849 milioni.

Complessivamente le gare pubblicate ammontano nel periodo gennaio-luglio 2022 a 34.325 milioni contro i 19.135 milioni del 2021 (+79,4%). Qui l’accelerazione è anche più brusca (siamo quasi ai livelli dell’intero 2021 quando si registrò un dato di 39,4 miliardi) ma il bando di gara non può essere considerato in questa fase un indicatore sufficientemente consolidato (in termini di certezza e di tempi della conclusione della procedura e di garanzia del rispetto dei target) per l’attuazione del Pnrr. Il segnale incoraggiante, comunque, anche qui c’è.