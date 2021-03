Spionaggio, talpa al terzo reparto dello Stato Maggiore Difesa. Arrestato ufficiale di Marina, passava carte ai russi

2' di lettura

Documenti segretissimi, pagati 5mila euro. Nella serata di ieri 30 marzo i carabinieri del Ros (raggruppamento operativo speciale) su delega della Procura della Repubblica di Roma hanno fermato un capitano di fregata della Marina e un ufficiale delle forze armate russe residente in Italia durante un incontro. L’accusa è molto grave: spionaggio e rivelazione di segreto. L'operazione giudiziaria è frutto anche dell’attività informativa dell’Aisi (agenzia Informazioni sicurezza interna) con il supporto, dice una nota, di Smd-stato maggiore della Difesa. Il livello della vicenda attraversa i massimi livelli istituzionali: dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, l’autorità delegata all’intelligence Franco Gabrielli, i ministri della Difesa Lorenzo Guerini e degli Affari esteri, Luigi Di Maio, e dunque la procura guidata da Michele Prestipino.

Incontro clandestino

I militari del Ros hanno sorpreso l’ufficiale e il funzionario russo in flagranza: il militare stava dando documenti classificati, il russo gli avrebbe dato 5mila euro in contanti. Sarebbero emersi accordi anche per versamenti di soldi fatti in precedenza. Nello specifico l’accusa è di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico e militare, diffusione di notizie di cui è vietata la divulgazione. I documenti riguarderebbero carteggi sulle telecomunicazioni della Difesa. Sulla violazione di segreto indaga anche la procura militare.

Le procedure riservate del terzo reparto

L’ufficiale lavorava allo Stato maggiore Difesa, terzo reparto “Politica militare e pianificazione”. Tra gli uffici della Difesa è forse uno dei più riservati, insieme al secondo reparto “Informazioni e sicurezza”. Basta consultare il link istituzionale (https://www.difesa.it/SMD_/Staff/Reparti/III/Pagine/default.aspx) per rendersi conto della delicatezza dei compiti e della gravità delle accuse.Il terzo reparto Smd, tra l’altro, deve «individuare e sottoporre al Capo di Stato Maggiore della Difesa le problematiche tecnico-militari, e la relative soluzioni, in materia di politica di sicurezza e difesa nazionale». Così come «tradurre le direttive politiche in tema di sicurezza e di difesa in direttive tecnico-militari».

A rischio la sicurezza della Difesa

Il terzo reparto di Smd inoltre deve «promuovere le iniziative necessarie all'avvio delle attività di cooperazione tecnico-militare internazionale» e assicurare la «consulenza tecnico-militare nelle trattative internazionali di interesse militare». Anche un profano comprende il livello di sicurezza nazionale dei documenti di questi ufffici. Per poterli vedere, del resto, occorre avere un documento speciale noto agli addetti ai lavori come Nos, il nulla osta di sicurezza, rilasciato ad abilitare il titolare a poter trattare documenti classificati come riservato (il grado di partenza), riservatissimo, segreto e segretissimo. Come lo sono, per esempio, la quasi totalità delle carte della Nato. Non è escluso che l’arrestato si occupasse anche della stessa sicurezza degli uffici di Smd.



Loading...

Di Maio: «Gravissima vicenda, espulsi i funzionari russi»

La Farnesina ha reso noto che il segretario generale, Elisabetta Belloni, ha convocato in mattinata su indicazione del ministro Luigi Di Maio l’ambasciatore della Federazione Russa presso la Repubblica Italiana, Sergey Razov. Poi, su Facebook, Di Maio ha postato: «In occasione della convocazione dell’ambasciatore russo in Italia, abbiamo trasmesso a quest’ultimo la ferma protesta del governo italiano e notificato l’immediata espulsione dei due funzionari russi coinvolti in questa gravissima vicenda». A stretto giro la risposta da Mosca: la Russia spera che i legami con l’Italia possano essere «preservati» nonostante la vicenda di Roma, ha auspicato il Cremlino citato da RIA Novosti.