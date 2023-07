Hacker cinesi violano gli account di posta elettronica di diplomatici e funzionari statunitensi

Il segretario degli Stati Uniti ha osservato di aver chiarito a Wang che Washington si assicurerà che gli hacker siano ritenuti responsabili delle violazioni delle agenzie governative statunitensi.

«L'attacco è stato rilevato dal Dipartimento di Stato il mese scorso. Abbiamo preso provvedimenti immediati per proteggere i nostri sistemi, per segnalare l’incidente - in questo caso, notificando l’evento a Microsoft», ha detto Blinken in conferenza stampa.

«Non posso discutere i dettagli della nostra risposta, e soprattutto questo incidente rimane sotto inchiesta», ha aggiunto.

Tuttavia, Blinken ha affermato che, in generale, «abbiamo costantemente chiarito alla Cina e ad altri paesi che qualsiasi azione che prende di mira il governo degli Stati Uniti o le società statunitensi, i cittadini americani, è causa di profonda preoccupazione per noi: prenderemo le misure appropriate in risposta».

Gli esperti di sicurezza hanno sostenuto che gli incidenti dimostrano un’accelerazione nelle capacità di spionaggio digitale di Pechino. «Le tattiche degli operatori cinesi di spionaggio informatico si sono costantemente evolute per diventare più agili, più furtive e complesse da attribuire» negli ultimianni, hanno riportato nei giorni scorsi i ricercatori della società di sicurezza informatica Mandiant in un post sul loro blog.