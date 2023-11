Spiragli Ue sul vino: a far male è l’abuso, non il consumo

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Non è il consumo, ma l’abuso di alcol, il fattore di rischio per lo sviluppo di malattie non trasmissibili. Con 63 voti a favore, 2 contrari e 5 astenuti, la commissione Ambiente del Parlamento europeo ha detto sì agli emendamenti fortemente voluti dal mondo del vino non solo italiano, accettando così un compromesso tra la tutela della salute e le istanze del mondo produttivo.

Dopo la recente decisione di confermare anche per il 2024 i fondi europei per la promozione delle bevande alcoliche, le istituzioni europee muovono un ulteriore passo incontro al mondo del vino. «Accogliamo con soddisfazione l’esito della votazione - ha detto la presidente di Federvini, Micaela Pallini - lo consideriamo un importante tassello nel percorso verso la revisione della dichiarazione politica delle Nazioni Unite sulle malattie non trasmissibili, in calendario per l’estate del 2025».

Loading...

Nei mesi scorsi, all’interno della commissione Ambiente del Parlamento europeo si è costituita la sottocommissione per la Sanità pubblica, fra le cui prime iniziative c’è stata la proposta di rapporto sulle malattie non trasmissibili a firma di Erik Poulsen, deputato danese del gruppo Renew. Secondo Federvini, la proposta di relazione presentata da Poulsen e gli emendamenti di compromesso adottati sono coerenti con la dichiarazione politica adottata nel 2018 dall’Assemblea delle Nazioni Uniti. Il voto in plenaria è atteso per l’11 dicembre.