Spirit Airlines passa a JetBlue per 3,8 miliardi di dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

La quinta compagnia aerea americana è pronta al decollo: Spirit Airlines ha accettato l’offerta di acquisto di 3,8 miliardi di dollari da parte della rivale, la low cost JetBlue Airways, ponendo fine a una lunga battaglia iniziata lo scorso febbraio. Il prezzo di offerta di almeno 33,50 dollari per azione rappresenta un premio di quasi il 38 per cento.



Il via libera al deal, uno dei più importanti nel settore del trasporto aereo, è arrivato dopo che l’assemblea di Spirit non ha trovato il sostegno necessario tra gli azionisti per votare l’accordo con la rivale Frontier per 2,9 miliardi di dollari che per mesi si è confrontata con JetBlue in una guerra al rialzo per la conquista della low cost americana.