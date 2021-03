Spirits, Branca international rilancia sulla sostenibilità Investimento nel Progetto Selvatiq, sostegno al Wils Nomanic Spirits di Vincenzo Chierchia

Branca International, azienda storica del settore spirits con 12 brand principali e oltre 54mila tonnellate di prodotto imbottigliato e distribuito in 160 Paesi del mondo, si unisce - come informa una nota - al progetto Selvatiq annunciando l'investimento nella società che, attraverso il foraging conservativo, produce e commercializza bevande alcoliche e non, come le sode. Il Gruppo Branca ha sposato il progetto”Wild Nomadic Spirits”, avviato nel 2019 da Valeria Margherita Mosca e Charles Lanthier, mettendo a disposizione di Selvatiq risorse e una vasta conoscenza del mercato degli spirits.

«Siamo soddisfatti del progetto di Selvatiq, e questa decisione è un'ulteriore conferma di quanto la sostenibilità e la natura siano parte dell'identità del Gruppo e direttamente connesse all'eccellenza che intendiamo raggiungere; questa partnership riflette la nostra filosofia di voler preservare i territori, ma anche di voler rispondere alla crescente attenzione dei consumatori alla salute e al benessere» fa sapere Niccolò Branca, presidente e amministratore delegato della holding. Il progetto di Selvatiq, che tutela la biodiversità, punta sulla sostenibilità alimentare e sociale e favorisce lo sviluppo economico locale, rispecchia lo spirito e i valori con cui Branca International si è impegnata in questi anni per sviluppare il business. Questo investimento rientra nel più ampio progetto di Branca International di rispondere a standard qualitativi sempre più elevati e offrire ai consumatori prodotti di eccellenza, seguendo con cura l'intero processo produttivo e diffondendo una cultura del bere consapevole e di qualità.

Branca International Spaè la holding a totale capitale italiano che fa capo alla famiglia Branca. Operativa dal 1998, ha sede a Milano e controlla le società dedicate alla produzione e commercializzazione di spirits, l'italiana Fratelli Branca Distillerie S.r.l., l'americana Branca USA Inc. e l'argentina F.lli Branca Destilerias S.A., attive commercialmente in oltre 160 paesi nei quattro continenti. Tutte le controllate operano sotto l'egida di un Codice Etico formalizzato, riferendosi ai principi dell'Economia della Consapevolezza, allo scopo di perseguire il profitto nel pieno rispetto delle persone, dell'ambiente e del consumatore finale, nel segno di una responsabilità consapevole della profonda interconnessione esistente tra gli uomini e con l'ambiente. La holding controlla anche la Branca Real Estate e il Centro studi Fratelli Branca.



