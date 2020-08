Spirits, per i consumi fuori casa crollo del 34% a fine anno. Vino giù del 29% Secondo un’analisi TradeLab segnali positivi sul fronte dei ristoranti di fascia medio-alta meno colpiti dalla diffusione dello smartworking di Emiliano Sgambato

Che il vino, e ancora di più i liquori, stiano pagando un elevato prezzo a causa del lockdown gli operatori lo stanno ripetendo da mesi. Ma ora arrivano le prime simulazioni che traducono in pesanti cifre la crisi: il calo in entrambi i segmenti è stimato attorno a un terzo a fine anno. Un crollo solo in parte attenuato dal buon andamento delle vendite nei supermercati.

Federvini ha affidato alla società di analisi TradeLab il compito di delineare una previsione a valore dell'andamento complessivo dell'anno in corso dei settori vini e spiriti. «Si tratta di stime basate su dati attuali a fine di ogni mese, proiettate per i mesi rimanenti dell'anno attraverso il modello dello ‘scenario planning'. L’ultima rilevazione purtroppo poco lusinghiera – spiegano da Federvini – si riferisce a fine giugno, tuttavia potrà subire delle variazioni nei prossimi mesi in relazione a eventuali mutamenti di contesto».

Per il vino si spera nei ristoranti fascia alta

Per ciò che concerne il vino in bottiglia si ipotizza una chiusura d'anno pari a -29% a valore rispetto ai consumi del 2019. «Si tratta di una riduzione significativa, ma comunque inferiore, rispetto alla stima realizzata per il mercato del fuori casa complessivo (-33% per tutto il food&beverage). Il risultato è ̀frutto dell'analisi di una sommatoria di canali e di tipologie di consumatori differenti, che in modo diverso influenzano la domanda».

Per il comparto della ristorazione, tra i più attivi tradizionalmente nell'erogazione del prodotto vino nel mercato dei consumi fuori casa, si ipotizzano risultati migliori rispetto ad altri canali, soprattutto per i locali di fascia medio alta: questi contribuiscono per il 40% al valore totale del venduto con un impatto previsionale del -26%.

Dall’analisi emerge che i ristoranti di fascia alta – generalmente frequentati per la cena – stanno reagendo un po' meglio (-25%) rispetto a quelli di fasce inferiori, abitualmente dedicati al pranzo (-30%) e penalizzati dalla diffusione dello smart working, specialmente nelle grandi città.