Sport all'aria aperta per tutti i gusti

Le spiagge e i sentieri che corrono lungo le foreste e i pendii vulcanici sono i luoghi ideali per chi ama la vacanza all'insegna delle escursioni e dell'attività all'aria aperta a piedi e in bicicletta e non è un caso che le isole ospitino gare internazionali di trail running e skyrunning come la Transvulcania, che si tiene sull’isola di La Palma. Per chi pratica gli sport acquatici, c'è solo l'imbarazzo della scelta: vela, surf, kitesurf, windsurf, immersioni (a Bajo de Las Gerardias, Las Cañas, Roncadores e Las Anclas) e snorkeling. Ammirare la vita sottomarina è una delle pratiche più gettonate anche grazie al richiamo del mini-arcipelago di Chinijo, nel tratto di mare a nord di Lanzarote, dove si sviluppa la più grande riserva marina dell'Unione Europea, grande circa 700 chilometri quadrati. L'isola principale è La Graciosa con gli isolotti di Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este e Roque del Oeste: qui c'è uno spettacolo sommerso alla portata di tutti, ragazzi compresi

5/11 7/11 Menu