Sport e vacanze sulla neve anche senza gli sci

La voglia di sciare è tanta e le immagini dei comprensori affollati negli ultimi week end lo dimostrano. Ma ci sono tante esperienze da vivere anche per chi, in vista delle feste natalizie, ha deciso di puntare sulla montagna evitando di infilarsi sci e scarponi da discesa e di mettersi diligentemente in coda agli impianti di risalita. Fra ciaspole e pattinaggio sul ghiaccio, bicicletta e sci di fondo le possibilità per fare attività sportiva sulla neve (o dedicarsi al relax e al piacere del palato) certo non mancano. Eccone alcune.



A Livigno sui percorsi del Progetto Freeride

La stagione invernale nel Piccolo Tibet è scattata ufficialmente il 27 novembre e per molti l'appuntamento da non perdere è con gli oltre 115 chilometri di piste fra Carosello 3000 e Mottolino. Chi ama lo sport outdoor e pensa a una vacanza all'insegna dell'attività fisica ha comunque diverse alternative: fat bike sulle ciclabili della valle, pattinaggio su ghiaccio all'Ice Arena, escursioni a cavallo o in motoslitta e per i più temerari anche il parapendio. Da non perdere, per i turisti più “active”, sono i percorsi gestiti del Progetto Freeride per vivere in completa autonomia (o accompagnati da una guida alpina) la magia dei boschi innevati lungo appositi itinerari segnalati e costantemente battuti e monitorati.

Sette i percorsi suggeriti, consultabili online e sull'app ufficiale di Livigno, per chi cammina con le ciaspole (Tee Val Federia, Val delle Mine, Sentiero dell'Arte, Crap de la Paré, Baitel da Plascianet, Giro delle Tee e Tea dal Brun) e quattro per chi predilige lo sci alpinismo (Costaccia, Trepalle-LiCrapena, Croce Valandrea e Deschana). Tutti prevedono un check point iniziale per verificare il corretto funzionamento dell'Artva, l'apparecchio che segnala la propria posizione in caso di valanghe.

La festa del cioccolato alle Dolomiti della Paganella

Dopo due anni, Eurochocolate Winter è tornato nel comprensorio di Molveno, Andalo, Fai della Paganella, Cavedago e Spormaggiore con un nuovo format declinato in varie tematiche collegate al “Cibo degli Dei”. Fino al 14 febbraio prossimo, con la ricorrenza di San Valentino da festeggiare all'insegna del dolce, andranno in scena diversi eventi “live” dedicati al cioccolato che vedranno grandi firme del mondo della pasticceria (come Roberto Rinaldini e Andrea Mainardi) cimentarsi fra rifugi e chalet nella creazione di originali piatti a base di cacao, cioccolato e tipicità del territorio come lo sciroppo di Pino Mugo o il liquore al Genepy.

Sulle due ruote nella neve nei resort di lusso del Triveneto

Pedalare su piste coperte da mezzo metro di coltre bianca, lungo itinerari battuti e perfettamente curati, non sarà da tutti ma la possibilità di attraversare boschi e vallate in sella a una mountain bike dotata di copertoni particolarmente larghi (e talvolta chiodati) per garantire una maggiore tenuta su terreni difficili, è decisamene unica. Soprattutto se a fine escursione ci si può godere il meritato relax nelle aree Spa di una struttura a cinque stelle.