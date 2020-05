Sport industry, il digitale aiuta le palestre con i videocorsi live La prenotazione online di corsi da fare in palestra è passata da una contrazione del -79% a un +11% grazie ai video corsi da fare a casa con l’istruttore online. di Marcello Frisone

(Caia Image / AGF)

I corsi non si fanno più in palestra ma a casa propria con l’istruttore che dà indicazioni “live” dall’altro lato dello schermo. È questa l’accelerazione sulla digital transformation dell'offerta di corsi da parte dei centri sportivi, a causa del lockdown derivante dall’emergenza Covid 19. Se da un lato l'intera sport industry è infatti messa a dura prova rispetto a marzo-aprile del 2019 con un -79% di prenotazioni di corsi (che prima del lockdown si prenotavano online ma si svolgevano poi di “presenza” in palestra) , dall’altro i club che non sono rimasti fermi ed erogano video-corsi live hanno addirittura aumentato il numero di prenotazioni (rispetto a prima del lockdown) del +11%.

Questi i dati elaborati per «Il Sole-24 Ore» dall'Osservatorio Sportclubby (piattaforma per prenotare servizi dedicati agli sport e che monitora più di 500 strutture e trainer e oltre 140.000 utenti attivi in Italia) che rivelano anche come tutto ciò frutta ai club ogni settimana fino al doppio di nuovi iscritti (+91% di nuove persone che fanno i corsi live da casa) rispetto alla prima fase dell'emergenza, quando molti centri erano ancora aperti.

La tendenza



Secondo la ricerca, la sport industry italiana si trova a fare i conti con la nuova realtà attraverso una diversificazione del business in chiave digital, in un processo irreversibile destinato a proseguire anche nel dopo-Covid 19. L'azienda sta supportando in questa fase palestre, club e personal trainer in tutta Italia nell'implementazione e prenotazione di video corsi su diverse piattaforme, per continuare ad allenarsi in sicurezza nelle proprie case. Dall'inizio del lockdown sono oltre 1.000 le classi “live” offerte ogni settimana su Sportclubby da più di 100 club.



Video corsi in crescita esponenziale

La fetta di mercato che ha ripreso le proprie attività grazie al digitale corrisponde dunque al 28%, ma il dato è destinato a salire. In 1 mese il numero di club che ha iniziato a erogare servizi in streaming, sia gratis sia a pagamento, è aumentato del 66%. Si è anche ampliata l'offerta digitale di corsi di gruppo o individuali, che dall'inizio del lockdown è arrivata a raddoppiare (+101%). Le video lezioni offerte attirano un numero crescente di nuovi iscritti, che si concentrano soprattutto al lunedì e corrispondono a un terzo dei nuovi utenti settimanali.



Quali sport funzionano meglio online

Gli sport che hanno ottenuto i migliori riscontri da programmi online nell'ultimo mese sono fitness e functional training (48% delle prenotazioni) e lo yoga (22%). Pilates, wellness e crossfit si attestano tutti intorno al 10% delle attività praticate online, mentre una frazione minore riguarda le rimanenti discipline, in particolare ginnastica, zumba e arti marziali. Rimangono in gran parte esclusi gli sport acquatici, così come quelli invernali e da campo, ma i primi segnali positivi si registrano anche per queste aree: mentre un numero crescente di istruttori e club inizia a erogare online attività complementari di potenziamento, molti utenti integrano spontaneamente allenamenti funzionali al proprio sport preferito, erogati in streaming da altre palestre e trainer attraverso l'applicazione.