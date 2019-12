Sport invernali, quanto coprono le polizze e i costi Con una assicurazione specifica ci si può garantire assistenza e rimborso delle cure per il rientro a casa dopo l’incidente sulle piste, ma anche una copertura per i danni provocati ad altri involontariamente di Lucilla Incorvati

Per chi ha in programma una vacanza sulla neve con tutta la famiglia è bene ricordare i rischi legati alla pratica degli sport invernali che si possono evitare con una copertura assicurativa.

Il costo giornaliero e la copertura media

Secondo le stime di Facile.it, vista la neve già abbondante, il mercato ha già un valore potenziale si oltre 94 milioni di euro. L'indagine del comparatore evidenzia che la durata media delle vacanze in montagna è di 6 giorni, mentre la media del costo giornaliero di un’assicurazione per chi pratica sport invernali è di 9 euro. Sul mercato ci sono prodotti specifici solo per i rischi legati allo sci oppure con una copertura più ampia su tutti gli sport che si praticano all'aperto durante l'anno e quindi anche sulla neve. «Quelli legati agli sport invernali sono prodotti assicurativi proposti, in alcuni casi, all'interno delle cosiddette polizze viaggio, in altri, come coperture ad hoc per chi va in montagna e pratica sport sulla neve», spiega Lodovico Agnoli, responsabile new business di Facile.it. Queste assicurazioni normalmente includono non solo la responsabilità civile verso terzi, ma anche gli infortuni personali e il rimborso dello skipass o delle lezioni di sci non godute.

Con la neve esplode la voglia dello sci

Rischi zero sugli sci

Se si opta per una polizza legata solo alla pratica dello sci, ci si mette al riparo da tutti gli imprevisti sulla neve nei quali talvolta si può incorrere anche se si è un esperto sciatore. Ecco allora che una polizza può venire in aiuto per garantirsi assistenza e rimborso delle cure per il rientro a casa dopo l'incidente sulle piste, ma anche una copertura per danni provocati ad altri involontariamente (responsabilità civile). Con una polizza si ha diritto anche al rimborso per le spese mediche e una diaria giornaliera. E ancora l'annullamento del viaggio (magari si è raggiunta la località di vacanza con l'aereo), il rimborso delle spese sostenute per lezioni di sci, skipass e attrezzatura noleggiata.

Anche per gli sport estremi sulla neve

Alcune polizze arrivano a includere anche sport estremi o attività come l'eli-sci o lo snow-kiting; attenti, però, perché la lista può variare e alcuni sport potrebbero richiedere un'estensione di garanzia. In caso di infortunio, la compagnia rimborserà le spese sostenute dall'assicurato per le prestazioni sanitarie urgenti; rientrano tra queste, ad esempio, gli interventi medici, il ricovero e i farmaci che, se non disponibili in loco, verranno recuperati e spediti dall'assicurazione. E ancora, i costi per il trasferimento in strutture ospedaliere idonee e, se ci si trova all'estero, il rimpatrio anticipato dell’assicurato e di un accompagnatore. In caso di incidente alcune assicurazioni arrivano a rimborsare anche gli eventuali costi sostenuti per la ricerca dell'assicurato qualora disperso e quelli relativi al suo salvataggio anche attraverso l’intervento di mezzi speciali come slitte o elisoccorso.

C’è anche il rimborso in caso di brutto tempo

Molto utile se si va in settimana bianca è la copertura che interviene qualora l'impianto sciistico restasse chiuso causa troppa, o mancanza neve. Non potrà far nulla contro le condizioni metereologiche sfavorevoli ma, almeno, rimborserà i costi legati al mancato utilizzo delle strutture e le eventuali spese di trasferimento verso un luogo alternativo. E se ci si fa male sulle piste, tanto da compromettere la vacanza, la compagnia potrebbe rimborsare il costo dello skipass e delle lezioni di sci non godute. Se invece fosse l'attrezzatura a rompersi l'assicurazione andrebbe a rimborsare i costi sostenuti per noleggiare gli sci sostitutivi.