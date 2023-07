Sport, musica e buon vivere: il mix che dà appeal al Piemonte

Buone le performance di tutti i prodotti turistici a cominciare dai Laghi, tradizionale destinazione turistica per visitatori stranieri, che ha registrato incrementi del 19% per gli arrivi e del 28% per le presenze. La montagna cresce del 5% per gli arrivi e dell’8% per le presenze, positiva anche la performance delle colline piemontesi, dove si registra un aumento del 9 e dell’11% per arrivi e presenze. Bene anche Torino, reduce da week end da tutto esaurito a Pasqua e a cavallo dei ponti: la città ha registrato incrementi del 17% degli arrivi mentre le presenze si sono leggermente contratte.

Il modello Langhe

Dal 2018 al 2022, tra Langhe, Monferrato e Roero il territorio ha registrato un aumento progressivo delle strutture ricettive, passate da 1.500 a quasi 2.800 unità perlopiù grazie alla componente delle locazioni turistiche, schizzate da poco più di 400 a 1.285. Per un totale di oltre 27mila posti letto. La struttura alberghiera è rimasta di fatto identica nel corso degli anni, con l’extralberghiero cresciuto tra il 3 e il 5% e le locazioni turistiche aumentate intorno al 30%. Nel 2022, il territorio delle Langhe Monferrato Roero ha registrato 620mila arrivi e quasi un milione e 400mila pernottamenti, con una quota di visitatori stranieri superiore a quella italiana, rispettivamente al 57 e 43%. Sul 2021 la crescita è stata di oltre il 30% mentre rispetto al 2019 l’aumento è stato del 13% per gli arrivi e del 18% per le presenze.

