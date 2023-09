Sport, numeri e qualità della vita: lunedì webinar con Abodi e Malagò

Ascolta la versione audio dell'articolo

La 17esima edizione verrà pubblicata lunedì prossimo 11 settembre. A commentare i risultati in una diretta video – che si terrà dalle 14.15 dello stesso giorno – saranno il presidente del Coni, Giovanni Malagò; il presidente del Comitato italiano Paralimpico, Luca Pancalli e l'executive vice president di Pts, Alberto Miglietta.

Interverrà, intervistato sul futuro dello sport italiano, anche il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, con un contributo conclusivo della medaglia d'oro Letizia Paternoster, ciclista su strada e pistard che ci racconterà del suo rapporto con il territorio dove è cresciuta.

La classifica finale – che sarà riportata sul Sole 24 Ore in edicola lunedì 11 settembre – nasce dalla combinazione di 32 indicatori che sono stati , inseriti in quattro categorie.

I dati presi in esame riguardano, ad esempio, la pratica sportiva, i risultati di squadre e singoli atleti e atlete (suddivisi per discipline), l’investimento in infrastrutture, l’offerta in tema di turismo sportivo e alcuni aspetti sociali come quelli legati allo sport femminile, allo sport paralimpico e a quello dei bambini. Nei fatti si tratta di una fotografia che punta a misurare l’impatto della sportività sul benessere della popolazione locale.

La diretta video verrà trasmessa sul sito internet del Sole 24 Ore e sugli account social del gruppo