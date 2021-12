Sport, i protagonisti (nel bene e nel male) di un anno indimenticabile

Ascolta la versione audio dell'articolo



Il 2021, anche se per tanti motivi non verrà troppo rimpianto, è stato eccezionale per lo sport italiano. Un anno da incorniciare che resterà impresso nel futuro come è avvenuto per il 1982 (il Mondiale di Paolo Rossi) o per le Olimpiadi di Roma del 1960. Qui ricordiamo i principali protagonisti e protagoniste in una personalissima galleria di ritratti dove sicuramente, non per pregiudizio, qualcuno mancherà. Non ce ne vogliano i lettori, anzi ci aiutino a ricordare chi abbiamo dimenticato.

ALLEGRI MAX (5). Cominciamo male. Il pluridecorato allenatore bianconero, teorico del “corto muso “, cioè del massimo risultato con il minimo sforzo, finora ha paradossalmente raggiunto l’obiettivo opposto: il minimo risultato con il massimo sforzo. Pazienza, nessuno è perfetto. Nel girone di ritorno, in questo calcio liquido, il conte Max avrà probabilmente modo di recuperare il tempo perduto. Nonostante i suoi non brillanti risultati, guadagna come un sultano del Brunei (8,5 milioni a stagione per 4 anni). Un mito.

AGNELLI ANDREA (4). Non è uno sportivo, però è un formidabile incassatore. Che resta sempre in piedi. Nel 2021 il presidente della Juventus ha quasi sbagliato tutto (Superlega, caso Suarez, vicenda plusvalenze, varie ed eventuali) ma va avanti imperterrito come se nulla fosse. Per contrappasso, deve però pagare il Conte Max.

ARBITRI ITALIANI (4). Da quando c'è il Var, non ne fanno una giusta. Riescono nella non facile impresa di complicare alla potenza quello che sarebbe un gioco semplice. Inutilmente protagonisti, si spera che il 2022 porti agli arbitri consiglio. Altrimenti bisognerà ricorrere a un nuovo vaccino per farli guarire dalla contagiosa variante del Super Io.

BERRETTINI MATTEO (8). Per il tennista romano, 25 anni, è stata una stagione eccezionale. Finalista quest'anno a Wimbledon, è l'unico italiano ad essere arrivato almeno agli ottavi in tutti gli Slam. Guarito dall'infortunio di Torino, è già in pole position per una partenza a tutto gas in Australia e negli Usa. Un consiglio: Matteo sei forte, ma non indistruttibile, come dimostrano i tuoi frequenti incidenti muscolari. Ogni tanto rallenta.