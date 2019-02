Lega Pro, accordo con Fidi Toscana per le infrastrutture sportive - Ghirelli: «Ad oggi metà dei club sono privi dei requisiti strutturali»

Se domani fosse il 24 giugno, “deadline” dell’iscrizione alla prossima serie C, «la metà dei club sarebbe escluso dal campionato per problemi strutturali» legati ai rispettivi stadi. Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, è netto sulla situazione dei club di Lega Pro a margine della presentazione a Firenze di un accordo tra Lega Pro e Fidi Toscana per azioni di supporto a opere di investimento negli stadi in Toscana. «In questi tre mesi - ha continuato

Ghirelli - dobbiamo riuscire a risolvere la stragrande maggioranza dei problemi che abbiamo davanti». È necessario «avere stadi a norma».

E proprio in quest’ottica oggi a Firenze Lega Pro e Fidi Toscana hanno sottoscritto un accordo che servirà ad agevolare gli investimenti in infrastrutture sportive nella regione da parte delle società di Lega Pro. Club e istituzioni locali hanno già avviato un dialogo su questo tema perché per potersi iscrivere al campionato 2019/2020 hanno bisogno di stadi a norma. Lo spiega in dettaglio Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro: «Le società devono adeguare gli impianti sportivi ai criteri individuati nell'ambito del Sistema Licenze Nazionali emanate dalla FIGC, anche in linea con quando previsto dalle norme UEFA».



Il progetto pilota durerà due anni e si concretizzerà con l’unione delle rispettive competenze: Lega Pro coordinerà l’attività di individuazione e selezione delle società sportive e degli obblighi di adeguamento infrastrutturale richiesti dalle normative in materia. Inoltre faciliterà il percorso di studio della fattibilità bancaria e della verifica dei requisiti e delle precondizioni per un eventuale intervento di Fidi Toscana con il rilascio di garanzie. Inoltre ci sarà l’impostazione e definizione di una “agenda comune” finalizzata alla verifica periodica delle azioni e dei lavori intrapresi, e le due parti potranno anche prevedere la creazione di specifici gruppi di lavoro per la verifica del percorso comune.



Per Marco Stella, Vice Presidente Consiglio regionale della Toscana, è un accordo necessario per assicurare un futuro florido alle società sportive ma auspica anche che ai nuovi stadi vengano aggiunti nuovi spazi, in particolare «aree coperte dove studiare, in modo da farli diventare luoghi in cui lo sport si coniuga all’istruzione». Anche per la vicepresidente di Lega Pro Cristiana Capotondi le infrastrutture sono il veicolo più importante per avvicinare nuovi sportivi e tifosi: «Il calcio parte dalle strutture. Ne è la base. Sono molto felice che, attraverso il consiglio regionale della Toscana, si sia creata una nuova e concreta possibilità di sostegno per i nostri club da parte di Fidi Toscana. Gli impianti sono un punto fondamentale per riportare le famiglie negli stadi».

L’interesse per il calcio giocato nella regione cresce e, secondo il Report calcio 2018 di Pwc, la Toscana oggi è quarta in Italia per numero di calciatori tesserati per le attività dilettantistiche e giovanili con più di 83mila iscritti. Inoltre tra le province che hanno visto maggiormente crescere il numero di calciatori in Italia ci sono Prato (+7,9%) e Pistoia (+4,2%)



«Il mondo dello sport è ormai uno dei pilastri dell’economia nazionale e ne siamo consapevoli. Sono sicuro che l’accordo sottoscritto sia un ulteriore passo verso la giusta valorizzazione di un universo importante come quello della Lega Pro, chiamato a rappresentare moltissime società» ha commentato Lorenzo Petretto, presidente Fidi Toscana, aggiungendo: «opereremo perché questo tipo di intesa venga recepita anche in altre regioni, in Toscana ci piace partire per primi». Il passo successivo infatti sarà replicare il progetto nel resto di Italia.

