Semestrali: per la Juve Cr7 pesa (per ora) più sui costi che sui ricavi; la Roma migliora grazie a sponsor e plusvalenze

Migliorano i conti della As Roma, soprattutto grazie alle plusvalenze, alla Champions e ai nuovi sponsor. Per la Juventus l’effetto Ronaldo è duplice: sia sul lato delle entrate che su quello delle uscite. Per ora però prevale il secondo e i rendimenti peggiorano. È questo il giudizio (parziale e condizionato dalla stagionalità) che si può tratte dalla lettura delle semestrali di Roma e Juventus.

I DATI PRINCIPALI DEL CONTO ECONOMICO DEI DUE CLUB

Dati primo semestre 2018/2019 in milioni di euro

Per la As Roma il primo semestre dell’esercizio 2018/19 ha generato grazie alla partecipazione alla Champions proventi per complessivi 53,3 milioni rispetto ai 47,8 milioni contabilizzati nel primo semestre dell’esercizio 2017/18 per via del nuovo meccanismo di distribuzione delle risorse della competizione. Inoltre si sono avuti maggiori ricavi derivanti dai contratti di sponsorizzazione con Qatar Airways, Hyundai Motors e Betway, non presenti nel primo semestre dell'esercizio 2017/18, e pari complessivamente a 9 milioni.

L’andamento positivo dei ricavi è stato parzialmente compensato dalla crescita del costo del personale tesserato (salito da 73 a 95 milioni), che risente della contabilizzazione di incentivi all’esodo riconosciuti a tesserati al momento della cessione o risoluzione del contratto, nonché delle scelte operate in sede di mercato che hanno determinato anche maggiori ammortamenti (saliti da 31 a 43 milioni).

Il risultato economico consolidato al 31 dicembre 2018 è stato in ogni caso positivo per 1,7 milioni rispetto alla perdita di 40,3 milioni del corrispondente periodo dell’esercizio precedente, con una variazione positiva di circa 42 milioni di euro. I ricavi complessivi, tenuto conto dei proventi della gestione operativa calciatori, sono stati pari a 213,9 milioni. I ricavi operativi sono cresciuti da 123 a 134 milioni. Hanno inciso perciò i proventi della gestione operativa del parco calciatori ha comportato che ha prodotto un risultato netto positivo pari a 66,3 milioni (contro il risultato negativo per 9,9 milioni, al 31 dicembre 2017). In particolare, le plusvalenze sono state pari a 76,3 milioni (2,4 milioni di euro, al 31 dicembre 2017), conseguite attraverso le cessioni di calciatori Alisson, Strootman e Radonjic.

La posizione finanziaria netta consolidata del club giallorosso al 31 dicembre 2018 evidenzia un indebitamento netto pari a 196,4 milioni e si confronta con un valore pari a 218,8 milionial 30 giugno 2018.

Per quanto concerne la Juventus il primo semestre dell’esercizio 2018/19 si è chiuso con un utile di 7,5 milioni, inferiore di 35,8 milioni rispetto al risultato dell’analogo periodo dell'esercizio precedente. Un passo indietro, nonostante i ricavi superino l’asticella dei trecento milioni dopo i primi sei mesi dell'anno. In totale i ricavi del semestre luglio-dicembre 2018 si attestano a 330,2, il 13,6% in più rispetto a un anno fa. Sul fronte dei ricavi, l’unica voce al ribasso è quella relativa alla gestione dei diritti dei calciatori, pari a 58,9 milioni contro i 76,8 milioni del primo semestre 2017/18. Per il resto, i primi sei mesi dell'esercizio in corso registrano un aumento generalizzato: i diritti radiotelevisivi assicurano 124,6 milioni (un anno fa erano 109,4), sponsor e pubblicità valgono 61,4 milioni (contro i 43,3 milioni del primo semestre di un anno fa), i proventi dal botteghino toccano quota 38,3 milioni (superando i precedenti 30,3 milioni) mentre la vendita di prodotti e licenze per poco non doppia il risultato dello stesso periodo preso in esame nello scorso esercizio: 26,5 milioni, mentre nel 2017/18 si arrivò a 27,8 milioni in tutto il periodo (14,7 milioni al primo semestre).

Il problema è che sono aumentati anche i costi operativi, pari a 226,8 milioni (+26,9%) per il periodo in questione, e gli ammortamenti (86,3 milioni, +41,7%). Il personale tesserato da solo assorbe il 63% dei costi operativi: per il primo semestre, gli stipendi di calciatori e allenatori pesano sulle casse bianconere per 143,1 milioni (un anno fa erano 104,9), mentre i costi per l'altro personale passano da 9,6 a 11,1 milioni. Un segno di quanto abbia inciso l’affare Ronaldo, che ovviamente ha avuto il suo peso anche in merito agli investimenti sul mercato estivo: in totale il saldo di spesa è stato di 223,2 milioni. In aumento anche i costi per servizi esterni, passati da 40,4 a 43,7 milioni, mente gli acquisti di prodotti per la vendita fanno un balzo in avanti di oltre il 50%: erano 5,9 milioni nel primo semestre 2017/18, sono 12,2 milioni nel periodo attualmente preso in esame. Pressoché invariata la spesa per acquisti di materiali, forniture e approvigionamenti (3,1 milioni). L'unica voce al ribasso è relativa agli oneri da gestione dei diritti de calciatori, diminuita da 10,7 a 6,8 milioni.

L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2018 ammonta a 384,3 milioni (erano 309,8 milioni al 30 giugno 2018). Il peggioramento di 74,5 milioni è stato determinato prevalentemente dagli esborsi legati alle campagne trasferimenti (-119 milioni netti).

© Riproduzione riservata