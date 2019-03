Sci Alpino, a Cortina d’Ampezzo i Campionati italiani assoluti strizzano l’occhio ai Mondiali 2021

Prove tecniche “mondiali” di sci alpino a Cortina d’Ampezzo. In previsione dei Mondiali del 2021, infatti, dal 19 al 24 marzo 2019 i Campionati italiani assoluti faranno tappa proprio a Cortina d'Ampezzo. Una sei giorni di eventi nella quale ci saranno sette gare totali tra (5) maschili e (2) femminili. Da sottolineare come la competizione sciistica si svolge ogni anno a marzo in una diversa stazione sciistica italiana, ma per il 2019 la Fisi (Federazione italiana sport invernali) ha deciso di assegnarla a Fondazione Cortina 2021 non a caso.

Gli eventi del 2020 e del 2021

Pei i Mondiali del 2021 (8-21 febbraio) si disputeranno 14 giorni di gare maschili e femminili che porteranno nell'ampezzano oltre 600 atleti da 70 nazioni,

insieme a oltre 6.000 persone tra addetti ai lavori, volontari, tecnici, preparatori atletici, skimen e dirigenti. In questo senso, dunque, quella dei prossimi Campionati assoluti sarà il banco di prova per testare le piste, i team e l'intera macchina organizzativa in previsione dell’importante manifestazione. Se si tengono anche in considerazione le finali di Coppa del mondo 2020 (18-22 marzo, sempre a Cortina) si prevedono complessivamente oltre 150mila spettatori presenti nel corso dei 19 giorni di eventi e almeno 500 milioni di persone collegate in diretta televisiva da tutto il mondo. Un banco di prova ulteriore, dunque, perché il primo c'è stato a gennaio scorso in occasione della Coppa del mondo che ha fatto registrare numeri record in termini di pubblico.



Una piccola coppa del mondo

Gli assoluti, come detto, rappresenteranno un test tecnico che vedrà l'inaugurazione, da parte degli Azzurri, delle piste già predisposte per l'evento mondiale: la nuova Vertigine, destinata a ospitare le competizioni maschili, e la rinnovata Druscié A, dove si disputeranno le gare di slalom.

Sulle Tofane, il massiccio montuoso della catena delle Dolomiti orientali,

a ovest di Cortina d'Ampezzo, la cui vetta più alta arriva a 3.244 metri, sono già al lavoro uomini e mezzi messi a disposizione dal Consorzio impianti a fune e in particolare da Ista Spa e Tofana–Freccia nel cielo Srl che per l'occasione chiuderanno le piste. È chiaro l'intento di strizzare l'occhio a stakeholder e aziende per mettere in risalto le potenzialità del territorio.



Il calendario



Fondazione Cortina 2021, l'organismo presieduto da Alessandro Benetton e diretto dall'ad Valerio Giacobbi, è l'organizzatore dei Campionati del mondo di sci alpino 2021 (membri fondatori sono la Fisi, il Comune di Cortina, la Provincia di Belluno e la Regione Veneto, mente membri onorari sono il Coni e la presidenza del Consiglio dei ministri) e ha ideato una serie di attività di promozione finalizzata a vivere una nuova tappa del percorso iridato coinvolgendo i principali soggetti economici e sociali del territorio insieme a partner e media. Da martedi 19 a venerdi 22 marzo all'interno dell'Hotel Cortina sarà dunque allestita la Cortina 2021 Lounge, un'area hospitality aperta su invito ogni giorno - dalle 14,30 alle 19 – che sarà dedicata ai numerosi progetti di Fondazione Cortina 2021 e ospiterà, oltre agli atleti, i rappresentanti di aziende e istituzioni. Venerdi 22 marzo si svolgerà poi un esclusivo educational tour dedicato ai media lungo le nuove piste. Nell'Alexander Girardi Hall, è poi prevista una serie di

workshop insieme ai partner di Fondazione Cortina 2021 – Audi, Enel, Consorzio Prosecco, Dolomiti Superski, Tecnica Group e Leitner – e agli sponsor dei Campionati assoluti – Pwc, Helvetia, Aon, Salice, Visa, Ethimo, Lattebusche e Winner.

Gli atleti, che in occasione dei Campionati italiani assoluti gareggeranno sotto le insegne dei gruppi sportivi militari di appartenenza, arriveranno a Cortina martedì 19 per prepararsi ai due training del giorno successivo.

