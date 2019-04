Tifosi Inter in netta crescita all’estero: +365% in 10 anni

L’Inter conquista il mondo. Con una campagna record, il Football club internazionale raggiunge il primato di iscritti agli Inter club (sono 906 in tutto il mondo) dai tempi del triplete con 137.050 iscritti per la stagione in corso. Distribuiti in 75 Nazioni in tutti e 5 i Continenti (il socio più lontano vive a Sidney, a 16.546 chilometri da Milano), i tifosi nerazzurri associati a un club sono cresciuti del 20% rispetto al 2017/2018, mentre il numero di club è cresciuto del 7,2 per cento. Una passione che coinvolge anche i più piccoli: il più giovane iscritto è nato meno di un mese fa ma i soci junior (cioè gli under 14) sono in tutto 15.527. Una folla che segue i nerazzurri nelle partite in casa ma anche in trasferta: 15mila gli abbonati allo stadio e 6mila i biglietti acquistati per seguire le partite dell'Inter nelle trasferte europee.

I numeri in Italia

La stragrande maggioranza degli iscritti – 114mila per 763 club – si trova in Italia e continua a crescere, con un ritmo del 14,83% rispetto allo scorso anno. Il record per il club più grande va a Roccaspinalveti (in Abruzzo, provincia di Chieti) con 2.147 soci, mentre il Coordinamento italiano più popoloso è quello della Puglia con 10.295 iscritti. La Lombardia è la Regione che raccoglie il maggior numero di tifosi associati, con 25mila iscritti suddivisi in 11 Coordinamenti. Il club più longevo è Abbiategrasso Campioni, fondato nel 1958.

I numeri all’estero

Ma è fuori dall’Italia che si registrano numeri davvero eccezionali. Fuori dallo “stivale” i tifosi nerazzurri associati a un club sono cresciuti del 41% rispetto al 2017/2018 e del 365% in un decennio (il confronto è con la stagione 2007/2008), per un totale di 23mila iscritti a 143 club. A fare da capofila è la Cina, Paese da cui proviene Suning, l'azionista di maggioranza del club, dove si trovano 6.156 soci e 33 club. Nell'area Asia Pacific questa stagione sono stati 7.172 i nuovi iscritti, la crescita più consistente in tutto il mondo.

| EVERYWHERE Grazie #InterClub +137.000 members All over the world #ForzaInter #BrothersOfTheWorld...https://twitter.com/i/web/status/1113065897873141769 – Inter(Inter)

Fratelli del mondo

Il club ha celebrato i suoi «Fratelli del mondo» con un video pubblicato sui propri canali, composto dalle immagini inviate proprio dai tifosi degli Inter club di tutto il globo, chiuso da un ringraziamento speciale da parte della squadra di Inter forever. Ma non finisce qui perché per la stagione in corso continuano le attività organizzate per i tifosi Inter club, come i meet & greet con i giocatori, le visite alle aree più riservate di San Siro e altre esperienze esclusive, come i match dedicati, ultimo dei quali Inter-Spal, che si è svolto con successo lo scorso 10 marzo coinvolgendo 20mila soci da tutto il mondo.

