Sportarredo, nel capitale la mobilità degli operai

Alle spalle trent’anni di attività della precedente Spa nel settore dell’estetica, con una presenza consistente nel mercato anche estero, producendo e commercializzando apparecchiature solarium, cosmetici, apparecchiature per l’estetica. Poi, a partire dal 2009, la crisi che porta a una significativa e progressiva flessione del mercato. Sportarredo Group è nata a gennaio 2015 ed è la quarta cooperativa industriale sorta in Veneto attraverso un’operazione di Wbo grazie all’accompagnamento di Legacoop Veneto. Nel 2009 l’azienda contava un centinaio di dipendenti: quando la situazione è precipitata il personale è risultato sovradimensionato rispetto al volume d’affari. Non sono bastati a sanarla gli sforzi di riorganizzazione interna, volti in particolare a ridurre i costi generali e di produzione. Ma un gruppo di lavoratori - sui circa 40 dipendenti rimasti in forza - non si è arreso e ha deciso di provare il tutto per tutto, certi delle potenzialità ancora forti del marchio e decisi a tenere la qualità e la sicurezza quali punti di forza. A loro si deve la nascita di una nuova “idea imprenditoriale”. Dopo una prima di fase di informazione e formazione sul modello cooperativo con Legacoop Veneto è stato avviato il percorso di workers buyout. Porta la data del 22 gennaio 2015 il rogito notarile che – a seguito della gara indetta dalla procedura incaricata della liquidazione della Sportarredo Spa – ha trasferito la proprietà intellettuale, i marchi e i brevetti, infine le attrezzature necessarie, dalla società in liquidazione alla cooperativa, costituitasi il 13 gennaio 2015 dopo un’adeguata fase di analisi delle opportunità di mercato e degli aspetti giuridici. A consentire la capitalizzazione dell’azienda hanno concorso i 240mila euro (tra capitale sociale e finanziamento) messi a disposizione da Coopfond e CFI-Cooperazione Finanza Impresa, strumenti di promozione della cooperazione, insieme ai 160mila euro dell’indennità della mobilità che i lavoratori hanno portato a capitale sociale rinunciando all’assegno mensile. Nel 2018 è riuscita a rilevare anche l’immobile in cui ha sede, completando così la propria patrimonializzazione e struttura produttiva. In questi ultimi due anni, nonostante le difficoltà per il settore connesse alla difficile congiuntura pandemica, Sportarredo ha continuato a lavorare molto per portare innovazione tecnologica nel proprio prodotto e ha messo in campo investimenti importanti in questa direzione.