Sportelli bancari in ritirata nelle province

La banca è sparita da quartieri e piccoli centri di provincia. Negli ultimi anni gli sportelli, anche a NordEst, sono stati decimati, vittime di accorpamenti, acquisizioni, razionalizzazioni e soprattutto dell’avvento del digitale. L’allarme viene dall’Osservatorio costituito da First Cisl nazionale, sigla che tutela i lavoratori del sistema bancario e assicurativo e che fotografa la situazione al 30 settembre scorso, elaborando dati provenienti da Banca d’Italia, Istat ed Eurostat.

Secondo quanto emerge dal rapporto anche in Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia la situazione è preoccupante: continua infatti a crescere il numero dei Comuni rimasti senza servizi e si allunga l’elenco di quelli provvisti di una sola insegna, in cui gli istituti di credito a presidio operano in regime di sostanziale monopolio, almeno per la fascia di utenti meno abituati ad approcciare la banca digitale. Il fenomeno non ha ricadute solo sulla clientela fatta di famiglie e correntisti per lo più anziani.

«Per molte piccole imprese la chiusura delle filiali rappresenta un problema rilevante, che si riassume semplicemente con due parole: meno credito – osservano da First Cisl - La finalità dell’Osservatorio è quindi quella di sensibilizzare l’opinione pubblica e la classe politica sulle conseguenze che la desertificazione bancaria comporta per lo sviluppo del Paese e la tenuta del suo tessuto sociale».

In Veneto, ad esempio, sono 168mila le persone e 11mila le imprese prive di un servizio fisico - i due terzi degli sportelli sono stati chiusi dal 2015 ad oggi - rispettivamente 439mila e 31mila i privati e le aziende che hanno solo un’alternativa a due passi da casa o dalla propria attività. Senza banca anche Comuni che hanno più di 4mila abitanti come Mortano (Treviso) Pedavena (Belluno) o Brogliano (nel Vicentino).

A pagare pegno sono i centri del Bellunese: nella classifica tra i 12 territori più abitanti e non serviti, quattro appartengono alla provincia montana. In pratica in regione sono rimasti attivi 44 sportelli ogni 100mila abitanti, più della media nazionale (36 ogni 100mila), anche se è elevata la quota di utenza, il 59% della popolazione, che utilizza l’internet banking (contro il 48% del totale Italia). I Comuni dove c’è ancora concorrenza tra insegne bancarie sono 324 e rappresentano il 57,5% del totale.