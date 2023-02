«Sportello superbonus», domande e risposte per capire cosa succede

Edilizia libera

Che cosa accade ai lavori che non necessitano del titolo abilitativo?

Nel caso dell’edilizia libera, il discrimine per ottenere o meno la cessione del credito o lo sconto in fattura è l’effettivo avvio dei lavori prima del 17 febbraio. Spesso, però, fra la sottoscrizione del contratto (e il conseguente pagamento) e l’avvio reale dei lavori passa un tempo non breve. Per superare il problema si studia la possibilità di far rientrare nelle vecchie regole chi autocertifica la definizione del contratto prima dell’entrata in vigore del Dl

I correttivi

Quali modifiche sono possibili alle nuove norme?

I principali punti in discussione riguardano la riapertura di cessione del credito e sconto in fattura per aree terremotate, Iacp e Onlus. Si lavora poi all’apertura delle compensazioni fra i crediti d’imposta e le tasse raccolte dalle banche con gli F24 dai loro clienti. In discussione ci sono poi possibili correttivi sul periodo transitorio.