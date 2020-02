Sportello Ue per acquisti web nazionali o transfrontalieri Il modulo online viene trasmesso all'organismo Adr concordato tra le parti di Marina Castellaneta

Nel new deal per i consumatori voluto da Bruxelles, l’Unione europea ha messo in primo piano non solo l’utilizzo di metodi alternativi per la soluzione delle controversie dei consumatori, considerati un mezzo per rafforzare la fiducia degli utenti sin dal momento degli acquisti, soprattutto di natura transfrontaliera, ma anche l’impiego di mezzi di risoluzione online.

Così, oltre alla direttiva Adr (Alternative dispute resolution) 2013/11/Ue, recepita in Italia con Dlgs 130/15, l’Unione ha predisposto un nuovo sistema con il regolamento Ue 524/13 sulla risoluzione delle controversie online dei consumatori, l’Odr: Online dispute resolution. Uno strumento essenziale, a detta della Commissione Ue, per rafforzare il quadro Adr/Odr, priorità dell’Unione nella tutela dei consumatori che, come risulta dalla Comunicazione di Bruxelles sull’applicazione del regolamento, presentata il 25 settembre scorso (Com 2019-425), ha dato buona prova, contribuendo a migliorare la dimensione digitale del mercato unico. Non solo. Al sistema hanno aderito anche i Paesi dello spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), con ciò allargando il perimetro applicativo rispetto ai soli Stati membri.

La piattaforma è stata aperta al pubblico dal 15 febbraio 2016. Il sistema funziona così: ogni Stato membro designa un punto di contatto Odr, costituito da un numero minimo di due unità. Ventuno punti di contatto Odr sono ospitati dal Centro europeo nazionale dei consumatori, mentre gli altri rientrano in meccanismi nazionali.

Gli Odr dei vari Stati, in ogni caso, confluiscono in una rete coordinata a livello Ue. Attraverso un sito web multilingue e interattivo, i consumatori possono presentare online le controversie con le imprese nel caso di acquisti via web nazionali o transfrontalieri.

Il consumatore potrà utilizzare una delle 23 lingue ufficiali dell’Unione europea che offre un unico punto di accesso per consumatori e professionisti che desiderano risolvere in ambito extragiudiziale le controversie derivanti da operazioni online.