Sportiva e tecnologica: la terza generazione di Audi RS3

Il cinque cilindri è accoppiato al cambio a doppia frizione a sette rapporti.

Per dare sicurezza alla vettura, è stato migliorato l’impianto frenante: di serie sono montati i freni in acciaio a sei pistoncini più grandi e di nuova concezione rispetto alla precedente generazione. Sull’assale anteriore è disponibile (a richiesta) un impianto frenante in ceramica che pesa dieci chilogrammi in meno rispetto a quello in acciaio.

Una novità importante che migliora sostanzialmente la dinamica di guida è il torque splitter, il ripartitore di coppia per la gestione della potenza sulle ruote posteriori.

Ecco è composto da due frizioni a dischi multipli a controllo elettronico (una per ciascuna) posizionate ciascuna sul proprio albero di trasmissione.

Durante la guida dinamica, il ripartitore di coppia aumenta la coppia motrice alla ruota posteriore esterna cioè quella con il carico della ruota maggiore, riducendo notevolmente la tendenza al sottosterzo.