2' di lettura

In una situazione di smarrimento e di spaesamento individuale e collettivo, in casa senza sapere bene che cosa fare, con la mente impegnata in viaggi difficili e un fisico che perde tonicità, avere a disposizione un prepa¬ratore come Salvatore Ciconte che spiega che cosa fare e, magari, un giornalista come Marco Gregoretti, che aiuta a interpretarlo nel contesto di una cronaca sem¬pre più ritmata, potrebbe rappresentare la svolta verso la luce. Così l'introduzione del libro “Sportivi e felici. Sentirsi in forma per vivere sereni” edito dal Sole 24 Ore, in edicola da sabato 24 luglio al prezzo di 12,90 € spiega com'è nata l'idea dei due autori di scrivere questo volume. Lo chiamano l'ormone della felicità. È l'endorfina e ci procura una piacevole sensazione di pace. Lo produce lo sport. Quante volte prima di un circuito o di una corsa ci sentiamo demotivati, ma ci imponiamo di andare avanti? E che cosa succede quando abbiamo finito? Che ci sembra di essere più carichi di prima. Questo libro arriva al termine di un periodo difficile per tutti e vuole condurre il lettore attraverso il come, il quando e il dove del buon allenamento: le schede, l'alimentazione, la scienza. Per essere sportivi e felici. E chi, durante le restrizioni più dure dettate dal virus – spiega l'introduzione - ha cer¬cato di ricordarselo, magari facendo piccoli circuiti di allenamento in casa, ne ha sicuramente tratto un bene¬ficio. Ecco perché bisogna fare sport, si sono detti i due autori: per stare meglio. Questo libro si prefigge proprio di raccontare, attraverso le testimonianze dirette di atleti famosi, quanto lo sport possa aiutare sempre nella vita, nei momenti duri e difficili. E, soprattutto, di suggerire a tutti, a chi studia, a chi lavora, a chi è sovrappeso, a chi punta a raggiungere obiettivi importanti, a chi vuole semplicemente tenersi in forma, il modo giusto di allenarsi, di mangiare, di stare insieme. In tre parole: di fare sport.

Il libro si divide in 11 capitoli che vanno – citandone alcuni - dalla “Fenomenologia dello sport amatoriale” all'“Allenarsi per dimagrire. Dimagrire per allenarsi” passando per “Sesso e sport. Nessun problema” e “Gli acciacchi dell'atleta, come prevenirli, come curarli”.

Il volume contiene inoltre tre interviste ad altrettanti atleti ricchi di record, di medaglie, di risultati e di umanità, dalle cui storie si possono trarre importanti insegnamenti: la maratoneta Valeria Straneo, il pugile Giacobbe Fragomeni e la tennista Maria Elena Camerin.

“Sportivi e felici. Sentirsi in forma per vivere sereni” edito dal Sole 24 Ore, è in edicola da sabato 24 luglio al prezzo di 12,90 €, e successivamente anche in libreria al prezzo di 14,90 €, e sarà acquistabile anche in formato e-book al prezzo di 9,99 € e online sul sito di Shopping24..



Loading...