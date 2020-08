Sportivi professionisti in Cigd con redditi fino a 50mila euro L’Inps ha reso nota la disponibilità, sul proprio sito, dell’applicativo informatico per la trasmissione delle richieste relative al particolare trattamento in favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti. di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone,

Gualtieri: proroga Cig, smart working e incentivi all'occupazione

L’Inps ha reso nota la disponibilità, sul proprio sito, dell’applicativo informatico per la trasmissione delle richieste relative al particolare trattamento in favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti.

3' di lettura

Al via le domande di Cassa integrazione in deroga (Cigd) per gli sportivi professionisti. Con il messaggio n. 3137/20, l’Inps ha reso nota la disponibilità, sul proprio sito, dell’applicativo informatico per la trasmissione delle richieste relative al particolare trattamento in favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti.

Per proporre la domanda le associazioni sportive dovranno collegarsi al portale dell’Istituto e accedere ai Servizi OnLine disponibili per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “Cig e Fondi di solidarietà”, opzione “Cig in deroga Inps”, all’interno della quale è presente la “deroga Inps Sportivi”.

La domanda

La trasmissione della domanda prevede l’inserimento della matricola aziendale e del periodo di sospensione, mentre le altre scelte (tipo richiesta e tipo pagamento) sono preimpostate e non modificabili.

Le istanze possono essere inoltrate solo da aziende aventi Codice statistico contributivo (Csc) 1.18.08 e che, pur trattandosi di una prestazione a pagamento diretto Inps, in questa prima fase di operatività non è possibile richiedere l’anticipazione del 40% delle ore autorizzate.

La domanda andrà corredata all’elenco dei beneficiari, da allegare in formato “csv” e, ove previsto, dell’accordo sindacale in formato “pdf”.