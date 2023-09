Sportività, brilla la Lombardia. Per Milano e Cremona risultati record in 17 anni

La quinta posizione di Milano nasce da alcuni picchi e da una lunga serie di buoni piazzamenti. La vetta è conquistata nel calcio professionistico e nella copertura “sportiva” da parte dei media. Poi due “argenti”: per le imprese che si occupano di gestione di impianti e per le discipline praticabili (con Brescia e Bergamo quinta e sesta).

«Milano - commenta Marco Riva, presidente del Coni lombardo - si piazza bene in vista di un evento fondamentale come le Olimpiadi invernali del 2026, da cui ci si aspetta un lascito importante anche in tema di impianti. Per il resto, la regione è all’avanguardia, innanzitutto per merito dell’attività di base». Riva pone l’accento sull’importanza delle sinergie: «Il nostro mondo è chiamato a fare sistema, tra società, istituzioni e privato, per creare strutture, mantenendole poi frequentate e accoglienti, e nello sport la Lombardia deve continuare a fare da traino, come è successo questa estate. Da luglio abbiamo ospitato, per esempio, i Mondiali di scherma e gli Europei di equitazione (salto a ostacoli) a Milano, il Gran premio automobilistico di Monza, la Coppa del Mondo di tiro a volo a Lonato. Eventi che creano anche un indotto. E ai Mondiali di atletica la staffetta maschile 4x100 è arrivata seconda mandando in pista due atleti della provincia di Brescia, Marcell Jacobs e Roberto Rigali, più il brianzolo Filippo Tortu».

Gli aspetti sociali dello sport

Negli aspetti più “sensibili” del sociale lo sport lombardo guida il gruppo. Sul versante paralimpico, dove Como è nona, Cremona sesta e Varese prima, in gran parte grazie all’associazione polisportiva Polha, che tra i suoi atleti vanta Simone Barlaam, sei medaglie d’oro ai recenti Mondiali di nuoto. Ma un dominio ancora più marcato si riscontra nell’indicatore «Sport e bambini», dai sei ai 14 anni. Lecco vince, come succede da anni; Monza Brianza, Cremona e Sondrio sono quarta, quinta e sesta.

Emanuele Torri, assessore all’Educazione e allo sport di Lecco, condivide il successo con gli altri Comuni della provincia. «Siamo all’avanguardia nella promozione sportiva - dice - con un fondamentale ruolo educativo svolto da associazioni, tecnici, dirigenti. Resta comunque tanto da fare. Prendiamo le palestre scolastiche, per le quali è auspicabile anche l’intervento di imprenditori filantropi. Noi abbiamo realizzato aree all’aperto, in un territorio già favorito dalla presenza dei monti e del lago. Inoltre ci sono iniziative di avvicinamento allo sport e anche a forme corrette di tifo».

La coordinatrice di Sport e Salute per la Lombardia, Felicia Panarese, loda la poliedricità sportiva della regione e concentra l’attenzione sulle iniziative locali messe in atto nelle scuole con il ministero dell’Istruzione. «Per il 2022/2023 - spiega - nelle “medie” si è svolto Scuola attiva Junior, progetto attuato in collaborazione con 36 Federazioni per attività di base legate ai singoli sport: 323 gli istituti interessati, per un totale di 75mila ragazzi e ragazze. Invece grazie a Scuola attiva Kids siamo entrati con docenti di scienze motorie in 692 scuole primarie, coinvolgendo 50mila alunni. Quest’anno un forte stanziamento della Regione servirà a estendere ulteriormente l’iniziativa in modo sistematico».