Sports Tourer, ritorna l’Astra station wagon

Opel, dopo l’anteprima della sesta generazione della 5 porte Astra, svela la versione station wagon la Sports Tourer. Una tradizione quella delle familiari di Opel iniziata quasi 60 anni fa con la Kadett Caravan.

La nuova che sarà in vendita nel corso del 2022 debutterà sin dal debutto in due versioni elettrificate plug-in da 225 cv che si aggiungono ai motori termici a benzina da 130 cv e diesel da 110 cv. Lunga 4.642 mm, larga 1.860 mm e alta 1.480 mm la Sports Tourer 2022 è più corta di 70 mm rispetto al modello che sostituisce, ma ha un passo più lunga che ne migliora l’abitabilità interna. In aggiunta il bagagliaio ha una capacità compresa fra 608 e 1.634 litri e un piano di carico completamente piatto.

L’abitacolo eredita dalla berlina lo schermo touch da 10 pollici oltre alla disponibilità dei sistemi Apple CarPlay e Android Auto per gli smartphone. A cui si aggiunge l’evoluzione dei fari Intelli-Lux a Led, utili perchè non abbagliano.