Spostamenti tra regioni e concessione ad Autostrade, settimana di tensione per il governo

di Andrea Gagliardi

Il 3 giugno è una data chiave nel calendario della fase 2, perché se i dati epidemiologici lo consentiranno, scatterà la riapertura dei confini tra le Regioni

Si è aperta una settimana di fuoco per il premier Giuseppe Conte, iniziata con due mediazioni nel giro di 24 ore: la prima sulla scuola, la seconda sugli assistenti civici. Entro il 3 giugno il governo è poi chiamato a decidere sugli spostamenti tra le Regioni. E ci sono da sciogliere i nodi congelati dall'emergenza Covid, a cominciare da quello delle concessioni ad Autostrade. Il dossier è sul tavolo del premier. Un nuovo vertice, nei prossimi giorni, potrebbe tentare di dirimere la questione, con Conte stretto tra il M5S - che vuole una revoca che appare via via meno praticabile - e le condizioni imposte da Aspi.

La riapertura dei confini regionali

Ma torniamo al 3 giugno, una data chiave nel calendario della fase 2, perché se tutto va bene scatterà la riapertura dei confini tra le Regioni. È un traguardo cruciale per la ripartenza dell'economia e del turismo, che preoccupa l’esecutivo e ancor più i governatori: non si può sbagliare, bisogna arrivarci preparati e con tutti i dati del monitoraggio in ordine. I presidenti delle Regioni temono che le riaperture del 18 maggio facciano salire la curva dei contagi e così hanno aggiornato e integrato le linee guida per tutti i settori. Mentre cresce il pressing dei governatori delle Regioni del Centro-Sud — Sardegna e Sicilia in testa — che minacciano di vietare l'accesso e agli allentamenti invocati da quelli del Nord.

Il 29 maggio i dati del monitoraggio del ministero della Salute

Il decreto approvato dal governo prevede che all'indomani della Festa della Repubblica cadano le limitazioni agli spostamenti tra le Regioni, ma in queste ore nessun ministro si sbilancia nel confermare il liberi-tutti. Perché la riapertura dei confini regionali possa scattare senza rischi è necessario che il livello di contagio rimanga lo stesso di questa settimana. La giornata chiave sarà venerdì 29 maggio. Quel giorno arriverà il monitoraggio del ministero della Salute con i dati sui contagi Regione per Regione e lo stato delle strutture sanitarie ed è sulla base di quei numeri che il governo deciderà se confermare o meno la riapertura dei confini il 3 giugno.

Attenzione sulla Lombardia

Solo nel week end - quando saranno trascorse due settimane dalla riapertura del 18 maggio - arriverà il verdetto. C'è chi continua a ipotizzare una circolazione limitata a quelle regioni - anche non confinanti - che abbiano raggiunto un indice di contagio “sicuro”. Ipotesi peraltro adombrata dallo stesso decreto legge del 16 maggio (quello che ha dato il via alle riaperture) che non esclude possibili «limitazioni». L'attenzione ancora una volta è puntata soprattutto sulla Lombardia, dove nonostante si registri un costante miglioramento, resta forte la preoccupazione, visto che da sola raggiunge il 50% dei nuovi contagi. Ma anche sul Piemonte.

Si scalda tema Aspi, pressing perché Governo decida

Intanto resta alta la tensione sul destino di Autostrade per l'Italia. Si apetta che il Governo risponda ufficialmente all'ultima mossa della controllante Atlantia, che ha congelato il piano di investimenti da 14,5 miliardi della concessionaria e minacciato azioni legali in mancanza dell'ok alle garanzie statali per un prestito da 1,25 miliardi. Sulla carta, Autostrade avrebbe il diritto di avere la garanzia in base al Dl liquidità.È un'azienda che gestisce infrastrutture strategiche per il paese e il lockdown ha impattato sensibilmente sul business, al punto che per l'anno in corso è atteso un calo dei ricavi per 1 miliardo. Nonostante questo, però, il sottosegretario allo Sviluppo Stefano Buffagni ha imposto il proprio “no, grazie”.