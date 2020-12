Spostamento tra Comuni a Natale e Capodanno, il Governo pronto ad allentare il divieto

Di Maio, permettiamo spostamenti tra piccoli comuni a Natale

Favorevole a un intervento di allentamento invece il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: «Ritengo che sia assurdo non permettere ai familiari che abitano in piccoli Comuni limitrofi di trascorrere il Natale e il Capodanno insieme» ha scritto su Facebook l’esponente di M5S. «Lo dico per una questione logica - ha spiegato -. Ci sono grandi città da milioni di persone con una densità molto vasta dove è possibile spostarsi liberamente, mentre tra piccoli comuni di poche migliaia di persone non è permesso. Questo è un problema che va risolto e mi auguro che tutte le forze di maggioranza siano d'accordo nel trovare una soluzione».

Bellanova: mi sono battuta su Comuni, ora si cambi

La modifica è chiesta anche da Italia viva che rivendica la contrarietà sin dalla sua approvazione in Consiglio dei ministri. La ministra Teresa Bellanova, capo delegazione di Italia viva nel governo scrive: «Leggo con piacere che diversi esponenti politici, anche autorevoli colleghi di governo di partiti diversi dal mio, finalmente danno atto che il divieto di spostamento dal proprio comune a Natale e Capodanno è una misura eccessiva, incomprensibile e ingiusta, specie per chi abita nei Comuni più piccoli». E ricorda che si tratta di «quel provvedimento contro cui, insieme alla collega Elena Bonetti, mi sono battuta in Consiglio dei ministri».

Salvini a Conte, confrontiamoci

Dal centrodestra Matteo Salvini ha dato al premier Conte la disponibilità a dialogare a partire dall’allentamento delle restrizioni di Natale, ma anche sulla riapertura delle scuole e l’utilizzo dei fondi del Recovery Fund. La Lega propone propone di consentire gli spostamenti a Natale e Capodanno all’interno delle Province o in un raggio di poche decine di chilometri dalla residenza. Sull’argomento il centrodestra ha presentato una mozione in Senato che sarà discussa dall’Aula mercoledì16: «Ritengo fondamentale che su un argomento così vitale per le famiglie italiane, anche il Senato si possa esprimere». Lo ha dichiarato il Presidente del Senato Elisabetta Casellati.



Coldiretti: gli spostamenti salverebbero 24mila agriturismi

Per la Coldiretti «la possibilità di consentire gli spostamenti tra i comuni nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno è importante per salvare i 24mila agriturismi situati per lo più in piccoli centri rurali, con una clientela proveniente dalle grandi città e dai paesi limitrofi». Adeguare le misure contenute nell’ultimo Dpcm, sottolinea l’organizzazione degli imprenditori agricoli, servirebbe a evitare gli assembramenti in città.