Spotify, i 10 podcast più ascoltati del 2023 in Italia (e nel mondo)

Vince il genere crime ma c’è spazio anche per l’informazione e l’intrattenimento. Spotify Wrapped 2023, il sistema di classifiche della principale piattaforma di streaming, rivela anche quali sono stati i dieci podcast più ascoltati del 2023. Al primo posto qui in Italia c’è Elisa True Crime, podcast di Elisa De Marco realizzato da One Podcast, davanti a The Essential, notiziario di Will Media realizzato da Mia Ceran, e Muschio Selvaggio, celeberrimo talk di Fedez, rapper prestato all’influencer marketing (e viceversa). Indagini, format crime del Post a firma di Stefano Nazzi, è in quarta posizione, mentre quinte sono le lezioni del Podcast di Alessandro Barbero, un vero e proprio classico per gli appassionati di storia.

Ancora crime al sesto e al settimo porto, dove troviamo rispettivamente Dove nessuno guarda - Il caso Elisa Claps di Pablo Trincia, realizzato per Chora Media e Sky, e Demoni Urbani di Francesco Migliaccio per Gli Ascoltabili. In ottava posizione La Zanzara, lo streaming della trasmissione di Radio 24 di Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Nono One More Time di Luca Casadei per One Podcast, format che parla di rinascita passando dal fallimento, mentre chiude la Top 10 Stories, lo sguardo sugli esteri di Cecilia Sala per Chora Media.

A livello global, non c’è partita con la lingua inglese: The Joe Rogan Experience è anche quest’anno il podcast più ascoltato su Spotify a livello globale. Seguono Call Her Daddy di Alex Cooper e Huberman Lab del Dr. Andrew Huberman. In quarta e quinta, invece, troviamo Anything goes with Emma Chamberlain e On Purpose with Jay Shetty.