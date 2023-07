Spotify aumenta il costo degli abbonamenti Premium

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Spotify ha deciso di aumentare il costo degli abbonamenti Premium, quelli che permettono non solo di eliminare la pubblicità ma anche di creare playlist e ascoltare musica offline. Tutti gli utenti stanno ricevendo l’avviso. Il motivo? In un comunicato Spotify lo spiega così: «Continuare a innovare» e «continuare a creare valore per gli ascoltatori, per l’industria musicale e per i creator».

L’abbonamento Premium di Spotify a uso individuale in Italia passa da 9,99 euro a 10,99 euro (un euro in più al mese), mentre il Premium Duo - per due persone - passa da 12,99 euro a 14,99 euro (due euro in più al mese). L’abbonamento Premium Family (che permette di connettere fino a 6 utenti) passa da 15,99 euro a 17,99 euro (2 euro in più al mese), mentre quello Student (per chi è ancora a scuola) passa da 4,99 euro a 5,99 euro (un euro in più al mese).