Spotify corre ai ripari: avvisi sui podcast dedicati al Covid-19

Spotify ha annunciato che aggiungerà degli avvisi prima dei podcast in cui si parla del coronavirus. Lo ha annunciato in un post l’amministratore delegato Daniel Ek, parlando di nuove linee guida dopo che la piattaforma streaming è stata travolta da accuse di disinformazione sul Covid-19, a partire dalla decisione di Neil Young e, in seguito, di Joni Mitchell, di rimuovere la propria musica a causa dei podcast di Joe Rogan, che hanno dato voce a posizioni contrarie ai vaccini.

«Su Spotify è pieno di persone e posizioni con cui sono in forte disaccordo. È importante che non ci posizioniamo come censori di contenuti, mentre al contempo ci assicuriamo che siano in vigore delle regole e ci siano conseguenze per chi le viola», ha affermato Ek.

Gli avvisi, ha spegato Ek, verranno collegati a un hub di informazioni sulla pandemia che verrà realizzato all’interno di Spotify nei prossimi giorni, con l’obiettivo di «combattere la disinformazione».

La difesa di Joe Rogan

Nel frattempo Joe Rogan, autore del podcast “The Joe Rogan Experience”, contestato da Neil Young, ha detto nella giornata di domenica 30 in un video su Instagram che il suo intento è unicamente di avere interventi nel suo podcast anche con persone che hanno «opinioni divergenti». «Non sto cercando di promuovere la disinformazione, non sto cercando di essere controverso», ha detto Rogan. «Non ho mai provato a fare altro con il mio podcast se non parlare semplicemente con le persone». Rogan ha anche aggiunto che cerca di programmare interventi di medici con opinioni diverse subito dopo aver parlato con «quelli controversi», e ha fatto notare di aver partecipato a talk show con il dottor Sanjay Gupta, il corrispondente medico capo della Cnn, il dottor Michael Osterholm, che è un membro del comitato consultivo Covid-19 del presidente Joe Biden, e il dottor Peter Hotez del Baylor College of Medicine.