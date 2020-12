Spotify, Gmail e Telegram down: nuovi malfunzionamenti online Dopo il Google down di lunedì che ha creato disservizi per decine di migliaia di utenti in Italia anche oggi qualche problema per i big del web

(Reuters)

Dopo il Google down di lunedì che ha creato disservizi per decine di migliaia di utenti in Italia anche oggi qualche problema per i big del web

1' di lettura

Dopo il Google down di lunedì che ha creato disservizi per decine di migliaia di utenti in Italia su quasi tutte i servizi del gigante di Mountain Views in gran parte del mondo, anche oggi qualche problema per i big del web. Questa volta ad andare in tilt è il sistema di posta elettronica Gmail. Qualche ora nella notte creando disservizi per oltre 15mila utenti, soprattutto in Nord America e Gran Bretagna. Poi Spotify questa volta nella mattina dalle 9:30 secondo il Downdetector fino alle 10:30. Infine Telegram a partire dalle 13 circa. Il servizio messaggistico più importante dopo WhatsApp sembra non funzionare correttamente anche in Italia, secondo il sito Downdetector che riporta una serie di segnalazioni.

«Alcuni dei nostri utenti, principalmente in Europa e Medio Oriente, stanno attualmente riscontrando problemi di connessione. Stiamo lavorando per riportarli online. Ci scusiamo per l'inconveniente», ha scritto l'azienda sul suo profilo Twitter, mentre è comparso l'hashtag #telegramdown.

Loading...

Difficile trovare un filo rosso per ora. I primi malfunzionamenti alle piattaforme digitali sono inziati a novembre. Da tempo oramai Google non è più solo un motore di ricerca ma la più grande infrastruttura insieme ad Amazon e Microsoft, attraverso cui viaggiano i servizi nel Web per le imprese e i cittadini. Proprio per questo sarà fondamentale capire le ragioni di questo blocco.