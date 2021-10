Spotify: Italia repubblica del podcast. E Start è tra gli all news più ascoltati

3' di lettura

Che gli italiani siano un popolo di grandi «parlatori» è cosa nota a tutto il mondo. La notizia semmai è che davvero in tanti, a queste latitudini, negli ultimi due o tre anni abbiano deciso di mettere la propria parlantina al servizio del web, costruendosi format che spaziano da «Society & Culture» a «Comedy», da «Lifestyle & Health» ad «Arts & Entertainment», dalla musica all’«Education». L’Italia si scopre repubblica del podcast, secondo i dati di Spotify, principale piattaforma di streaming del mercato globale. E Start, podcast quotidiano del Sole 24 Ore, su Spotify è tra i più ascoltati per la categoria all news.

Una «libreria» da oltre 3 milioni di podcast

Il quadro emerge da «Lo Stato del podcasting», ultimo Stream & greet organizzato da Spotify con la stampa italiana che ha visto la partecipazione di Edu Alonso, capo degli Studios della piattaforma per il Sud e l’Est Europa. Si parte dal quadro globale e si arriva all’Italia. Nell’ultimo anno la crescita delle pubblicazioni è stata vertiginosa: tra il settembre 2020 e quello del 2021 su Spotify sono stati aggiunti circa 1,5 milioni di nuovi podcast, con un aumento dell’85% rispetto all’anno precedente. Al momento i podcast disponibili sulla piattaforma sono oltre 3 milioni e, rispetto al 2018, il numero di show è aumentato di oltre il 2.500 per cento. Assieme all’offerta cresce anche la domanda: basti pensare che tra gennaio e settembre 2021, più di 84 milioni di persone nel mondo hanno ascoltato un podcast per la prima volta.

Italia, l’offerta cresce dell’89%

L’Italia è tra i paesi che hanno mostrato la più grande crescita nell’offerta di podcast: Spotify ha registrato un’espansione del catalogo in lingua italiana dell’89% nell’ultimo anno, con la produzione di nuovi titoli di ogni genere e dedicati ai temi più disparati. Gli altri mercati in cui lo storytelling audio cresce più rapidamente sono Taiwan, Colombia, Giappone, Spagna, Perù, India, Turchia, Filippine, Francia, Polonia, Argentina e Olanda. In Italia il consumo di podcast è sempre più trasversale e cross-generazionale. Tra gli over 40 spopolano le «Lezioni e conferenze di storia» di Alessandro Barbero, mentre lo show preferito dalla Gen Z e dai Millennial è «Muschio Selvaggio» di Fedez e Luis Sal. Il podcast di news più ascoltato è «Morning» di Francesco Costa, mentre «Demoni Urbani» si conferma il true crime più amato e «Motivazione e Crescita Personale» di EdoBraa è al primo posto nella categoria Lifestyle & Health.

Start nell’Olimpo degli all news

Edu Alonso, tra le iniziative lanciate in Italia, si sofferma poi su «Il mio Daily», playlist che combina i migliori podcast di news con la musica. Ed è qui che cita Start, il podcast all news del Sole 24 Ore stabile nella top ten di Spotify che primeggia tra le proposte de «Il mio daily». Si parla poi di Sound Up, il programma globale teso a supportare la produzione di show originali da parte di aspiranti podcaster che fanno parte di categorie sottorappresentate, in Italia aperto alle donne: finora sono mille le candidature ricevute. E quindi si stringe il focus sui quattro nuovi format «Original» lanciati da Spofity: «Biscottis, storie dell’internet» di The Jackal, «UltràDelicious» di Maurizio Tentella, «Tutte le volte che» di Camihawke e Alice Venturi e «Ikaros – Le Ali di Cera del Rock» interpretato da Morgan. Perché il mercato dei podcast in Italia è promettente e Spotify ha tutta l’intenzione di difendere la propria leadership.