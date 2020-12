Spotify, i più ascoltati 2020: in Italia vince Tha Supreme, nel mondo Bad Bunny La piattaforma di streaming presenta il resoconto dell’anno: «Mediterranea» di Irama è la canzone più riprodotta. «Muschio Selvaggio» primo tra i podcast di Francesco Prisco

Di questi tempi comanda l’urban, pochi scherzi: rap, trap e affini sono il pane quotidiano delle nuove generazioni. Le classifiche «Wrapped 2020», appena diffuse da Spotify sull’anno che sta per concludersi, restituiscono esattamente questo quadro: l’artista più ascoltato, qui in Italia, è il rapper romano Tha Supreme, a livello mondo invece prevale il portoricano Bad Bunny. Quanto alle canzoni più riprodotte in streaming dagli ascoltatori, da noi vince Mediterranea di Irama, a livello globale tocca a Blinding Lights di The Weeknd. Non stiamo parlando dei dati assoluti del mercato discografico, certo: quelli li avremo, verosimilmente, a primavera 2021, quando sarà diffusa la nuova edizione del rapporto Ifpi. Tuttavia, siccome siamo nell’era dello streaming e Spotify, con i suoi 320 milioni di utenti a livello mondiale, è la prima piattaforma del mercato, i dati di «Wrapped» ci offrono un quadro tendenziale molto interessante per capire in che direzione sta andando il mercato.

Billie Eilish mantiene il trono tra le artiste

Partiamo dai dati globali di streming.Con più di 8.3 miliardi di stream, il rapper portoricano Bad Bunny è l’artista più ascoltato su Spotify nel 2020. Completano il podio Drake al secondo posto e J Balvin al terzo, seguiti da Juice WRLD, rapper americano scomparso nel 2019 e The Weeknd. Continua il regno di Billie Eilish tra le artiste femminili, al primo posto per il secondo anno consecutivo, seguita da Taylor Swift e Ariana Grande, rispettivamente in seconda e terza posizione. Al quarto posto troviamo Dua Lipa e al quinto Halsey. La canzone con il maggior numero di stream su Spotify nel 2020, con oltre 1,6 miliardi di stream, è Blinding Lights di The Weeknd. Al secondo e terzo posto troviamo: Dance Monkey di Tones And I e The Box di Roddy Ricch. Completano la top five Imanbek e SAINt JHN con Roses - Imanbek Remix e Dua Lipa con Don’t Start Now. La playlist editoriale più popolare, con più di 27 milioni di followers, è Today’s Top Hits.

Sfera Ebbasta infila record

Adesso concentriamo invece lo sguardo sul nostro «orticello» italiano. Il giovane rapper e produttore Tha Supreme è l’artista più ascoltato su Spotify nel 2020, seguito da Sfera Ebbasta che ha appena stabilito nuovi record con il suo album Famoso. Quindi troviamo Marracash, Gue Pequeno e il rapper napoletano Geolier. La canzone più ascoltata del 2020 in Italia è Mediterranea di Irama, seguita da Good Times di Ghali e da M’ Manc di Shablo (con Geolier e Sfera Ebbasta). Completano la top five italiana A un passo dalla luna di Ana Mena e Rocco Hunt, e Blun7 a swishland di tha Supreme. L’album con il maggior numero di stream è 23 6451 di Tha Supreme, seguito da Persona di Marracash e da Dna di Ghali. Quarto e quinto album per numero di ascolti sono Mr. Fini di Gue Pequeno e Emanuele (Marchio registrato) di Geolier. In Italia la playlist editoriale più seguita su Spotify, con più di un milione di Follower, è Top Hits Italia.

Fedez principe dei podcast con «Muschio Selvaggio»

«Wrapped» di Spotify analizza anche le tendenze dei podcast. The Joe Rogan Experience è quello più popolare a livello globale. Al secondo e al terzo posto rispettivamente Ted Talks Daily e The Daily, a dimostrazione del fatto che gli ascoltatori hanno continuato ad ascoltare contenuti per tenersi informati. Il podcast dell’ex first lady Michelle Obama, The Michelle Obama Podcast, è il quarto più ascoltato nel mondo, seguito da Call Her Daddy. I generi più popolari del 2020 sono Società & Cultura, seguito da Commedia e Lifestyle & Health. Completano la top five globale Arte & intrattenimento ed Educazione.

Qui da noi primeggia il podcast di Fedez e Luis Sal Muschio Selvaggio. Subito dopo il podcast di Alessandro Barbero Lezioni e Conferenze di Storia e La Zanzara di Radio 24. Completano la top five Speak English Now Podcast with Georgiana’s mini-stories - ESL, seguito da Monologato Podcast - The Filippo Ruggieri Experience. I generi di podcast più popolari del 2020 su Spotify in Italia sono Educazione, seguito da Società & Cultura e Arti & intrattenimento. Tra i generi di podcast più ascoltati in Italia anche Commedia e Storie.