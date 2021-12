Spotify, i più ascoltati 2021: in Italia vince Sfera Ebbasta, nel mondo Bad Bunny

A guidare la classifica mondiale delle canzoni con il maggior numero di stream troviamo Drivers license di Olivia Rodrigo che conferma il suo status di star planetaria. Al secondo e terzo posto: Montero (Call Me By Your Name) di Lil Nas X e Stay di The Kid Laroi (con Justin Bieber). Completano la top five: Good 4 u, sempre di Olivia Rodrigo, e Levitating (con DaBaby) di Dua Lipa. In top ten, invece, c’è anche Beggin’ dei Måneskin, la canzone «italiana» più ascoltata di sempre sulla piattaforma. Per quanto si possa definire italiana una cover di un pezzo uscito negli Stati Uniti negli anni Sessanta. L’album del 2021 migliore è Sour di Olivia Rodrigo, seguito da Future Nostalgia di Dua Lipa e Justice di Justin Bieber. Quarto e quinto posto vanno rispettivamente a di Ed Sheeran e Planet Her di Doja Cat. La playlist editoriale più ascoltata è «Today’s Top Hits» che si aggiudica la prima posizione per il secondo anno consecutivo.

Gerarchie tutto sommato confermate dai dati di Apple Music, diffusi sempre oggi: a livello mondiale la cancone più riprodotta è Dynamite dei Bts. In Italia comanda la triade Malibù, Mi fai impazzire, Notti in bianco.

Barbero re dei podcast italiani

Chiudono il quadro i podcast. «The Joe Rogan Experience» rimane anche quest’anno il podcast più popolare su Spotify a livello globale. Seguono «Call Her Daddy» di Alex Cooper e «Crime Junkie». Al primo postonel nostro paese c’è «Il podcast di Alessandro Barbero: lezioni e Conferenze di Storia». A seguire «Muschio Selvaggio» di Fedez e Luis Sal e «The Essential» di Mia Ceran, disponibile in esclusiva su Spotify. Chiudono la top five «Cose Molto Umane» di Gianpiero Kesten e «Motivazione e Crescita Personale».