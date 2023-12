Spotify taglia il 17% del personale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Spotify annuncia tagli al personale del 17%, ossia pari a circa 1.500 persone, per far fronte al rallentamento della crescita. I dipendenti interessati saranno informati lunedì e incontreranno il management delle risorse umane entro la fine della giornata di martedì, ha dichiarato l’azienda di streaming in un comunicato.

«Abbiamo ancora troppe persone che si dedicano a sostenere il lavoro e persino a svolgere il lavoro intorno al lavoro, piuttosto che contribuire a opportunità con un impatto reale», ha dichiarato l’amministratore delegato e fondatore Daniel Ek nel comunicato. “Un numero maggiore di persone deve concentrarsi sui risultati per i nostri principali stakeholder: creatori e consumatori”.

L’azienda si concentrerà su una struttura più snella che le consentirà di essere più strategica nel reinvestire i profitti nell’azienda, ha dichiarato Ek. Quest’ultimo parlerà dei tagli mercoledì in una sessione dell’evento «Unplugged».

Nel terzo trimestre Spotify ha realizzato un utile operativo grazie ad un aumento del 26% del numero dei suoi utenti attivi, e un utile netto di 65 milioni di euro. “Sono consapevole che per molti una riduzione di questa portata può sembrare sorprendente, visti il recente dato positivo sugli utili e le nostre prestazioni”, scrive Ek. I licenziamenti dovrebbero consentire di “allineare Spotify con i nostri obiettivi futuri e di garantire che siamo adeguatamente dimensionati per le sfide a venire” aggiunge il top manager nella missiva.