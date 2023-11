Spotify, i più ascoltati del 2023: Sfera Ebbasta e Taylor Swift davanti a tutti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Che vi piaccia o meno è un dettaglio. Quello che conta è che, se aprite la classifica album Fimi GfK di questa settimana, il suo ultimo album X2VR occupa la prima posizione, se aprite quella dei singoli, le prime 12 posizioni sono occupate da altrettante sue canzoni e, come se non bastasse, Spotify per il terzo anno consecutivo registra il suo primato di artista più ascoltato in Italia. Benvenuti nell’era dell’egemonia culturale di Sfera Ebbasta, certificata anche da Spotify Wrapped 2023, la ormai tradizionale classifica di fine anno della principale piattaforma di streaming del mercato che tira le somme alle nostre abitudini di ascolto.

Lo strapotere dell’urban

Alle spalle del trapper di Cinisello Balsamo seguono Geolier e Lazza, in seconda e terza posizione. In quarta e quinta, invece, troviamo Shiva e Guè. Una classifica che conferma i gusti fortemente «local» del pubblico tricolore, con una Top 10 formata al 100% da artisti italiani. L’artista donna più ascoltata in Italia è ANNA, che è anche uno dei volti di EQUAL, il programma globale di Spotify che promuove la parità di genere e celebra il contributo delle donne nel mondo dell’audio. Per quanto riguarda gli artisti italiani più ascoltati all’estero, anche quest’anno i Måneskin si confermano in testa, seguiti dai MEDUZA e Ludovico Einaudi. In top 10, anche Laura Pausini (sesta), che si riconferma così l’artista italiana donna più ascoltata su Spotify nel mondo.

Sanremo detta i trend dei singoli

Che Sanremo sia trandmaker è noto agli addetti ai lavori da ormai due direzioni artistiche del Festival della canzone italiana. Il 2023 fotografato da Spotify non fa certo eccezione: tre brani in Top 10, inclusa CENERE di Lazza che è la canzone più ascoltata. In seconda e terza posizione troviamo Gelosa di Finesse (feat. Shiva, Sfera Ebbasta, Guè) e VETRI NERI di AVA, ANNA e Capo Plaza. Chiudono la top 5 COME VUOI di Geolier e Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 di Bizarrap e Quevedo.

Il boom di Napoli

La top 10 delle canzoni più ascoltate in Italia nel 2023 è quasi monopolizzata dalle produzioni italiane, con una netta predominanza da parte dell’urban e Geolier che, con 3 brani in Top 10, diventa l’esponente più rappresentativo del successo anche musicale che la città di Napoli ha vissuto quest’anno. Infatti, gli ascoltatori della playlist editoriale di Spotify Napoli Centro sono cresciuti del 64% rispetto al 2022. Tra le ragioni che potrebbero stare dietro l’exploit, il successo di Mare fuori e... la vittoria dello scudetto.

Di Geolier è anche l’album che registra il maggior numero di ascolti, IL CORAGGIO DEI BAMBINI, seguito da SIRIO di Lazza e La Divina Commedia di Tedua. Rispettivamente, invece, in quarta e quinta posizione ci sono Milano Demons di Shiva e Fake News dei Pinguini Tattici Nucleari.