Spread, banche e credito. Quanto durerà l’eredità del «whatever it takes»?

Non solo spread. La brusca riduzione dei rendimenti obbligazionari, in particolare nei Paesi della «periferia» dell’Eurozona, è forse l’eredità che più salta all’occhio del celebre whatever it takes, almeno per noi italiani. I riflessi del discorso passato alla storia e pronunciato da Mario Draghi esattamente dieci anni fa alla Global Investment Conference di Londra sono però andati ben oltre nell’area euro: hanno sostenuto l’economia, rimodellato il settore bancario, incrementato l’emissione di ...