Spread BTp Bund a 177 punti nel giorno del rating Moody’s

Alla vigilia della decisione di Moody’s lo spread tra BTp e Bund è addirittura sceso pur tornando al punto di partenza in serata: rispetto ai 176 punti base di giovedì sera, oggi si è portato fino a 173 ai minimi da settembre, per poi chiudere a 177. Ma il punto vero, a prescindere dalle oscillazioni, è che il rating non era un tema sui mercati: lo spread tra BTp e Bund è sceso, in un contesto di rendimenti in calo ovunque, grazie al brusco ribasso del prezzo del petrolio di giovedì. Ed è risalito quando il petrolio si è ripreso.

La caduta dei tassi

Per capire il motivo della positiva giornata per i BTp, bisogna dunque partire dai mercati. Giovedì sera il prezzo del petrolio è sceso di oltre il 5%. Agli occhi degli investitori questa è stata la proverbiale ciliegina arrivata alla fine di una settimana che già aveva lanciato un messaggio forte e chiaro: l’inflazione sta calando ovunque più velocemente delle attese. Il costo della vita è sceso negli Stati Uniti più delle aspettative ad ottobre, passando dal 3,7% al 3,2% (mentre le attese erano per un 3,3%). Ma è calato anche in Gran Bretagna e in vari Paesi europei.

Questo ha convinto i mercati che la Fed Usa e la Bce non alzeranno più i tassi. Anzi, ora gli investitori si attendono quattro tagli sia in America sia in Europa tra giugno e dicembre 2024. Così, vedere giovedì il prezzo del petrolio che crollava ha avvalorato l’idea che l’inflazione sia destinata a calare ancora. Questo ha fatto scendere i rendimenti in America e in Europa ai minimi da settembre. Solo in serata, con il petrolio in brusco rimbalzo, i rendimenti sono tornati al punto di partenza.

L’attesa per Moody’s