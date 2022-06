Spread BTP-Bund in calo? Il mercato teme che il sollievo possa durare poco

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Sarebbe un po’ sorprendente se il mercato non cercasse di mettere ulteriormente alla prova la Bce», sostiene Andrew Mulliner, Head of Global Strategies di Janus Henderson. «Non c’è alcuna garanzia che la Bce raggiunga un accordo sul nuovo scudo anti-spread entro luglio, per cui potremmo vedere nuovi allargamenti degli spread», aggiungono gli analisti di Capital Economics. «Non prevediamo un ulteriore restringimento degli spread per il momento», commenta Annalisa Piazza di MFS IM. «La situazione ...