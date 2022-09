Spread BTp-Bund, perché 250 punti base può essere la nuova «linea del Piave»

4' di lettura

Avanti a piccoli passi, giorno dopo giorno, senza creare allarmismi, ma con una continuità che diventa difficile da ignorare. Lo spread fra BTp e Bund è arrivato a 250 punti base, verso la soglia che per molti rappresenta una sorta di linea del Piave per il differenziale di rendimento dei titoli di Stato di Italia e Germania: quella che qualche mese fa avrebbe costretto la Bce a un vertice di urgenza per varare il Transmission protection instrument (Tpi), non a caso popolarmente conosciuto come «...